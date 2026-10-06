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I migliori Paesi dove trasferirsi e lavorare da remoto nel 2026: la classifica

Ecco la classifica delle mete internazionali in cui è davvero semplice stabilirsi e lavorare online.
Curiosità6 Ottobre 2026 - ore 16:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità6 Ottobre 2026 - ore 16:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un'esperienza di viaggio può accendere la volontà di stabilirsi altrove per periodi più o meno lunghi, spingendo chi lavora a distanza a valutare un trasferimento definitivo anziché un semplice rientro. Tuttavia, trasformare questa prospettiva in realtà richiede il superamento di diversi ostacoli pratici, quali il disbrigo delle pratiche burocratiche, l'apertura di un conto corrente, la gestione della copertura medica e la disponibilità di una rete Wi-Fi efficiente per l'attività professionale.

A questo scopo, l'indagine Digital Nomad Friction Index 2026 realizzata da Holafly ha analizzato diciassette tra le mete internazionali più ambite da chi opera da remoto, valutando la complessità delle procedure necessarie al loro insediamento.

I migliori Paesi dove lavorare da remoto nel 2026: la classifica

Non sempre la facilità con cui si raggiunge una meta turistica coincide con una gestione agevole del soggiorno prolungato, poiché la permanenza sul posto comporta adempimenti complessi come l'apertura delle posizioni bancarie, la registrazione dell'indirizzo e l'orientamento tra i vari servizi territoriali, adempimenti che finiscono per sottrarre tempo prezioso all'attività lavorativa a distanza.

Proprio su queste dinamiche operative si basa la ricerca Digital Nomad Friction Index 2026, uno studio che valuta gli ostacoli reali presenti in diverse nazioni analizzando fattori cruciali quali la rigidità delle procedure per i visti, la lentezza burocratica, la connettività digitale, la copertura sanitaria e la continuità delle infrastrutture.

Dall'elaborazione dei dati emerge al vertice della graduatoria mondiale la Georgia, territorio caucasico che garantisce il livello di complicazione più basso in assoluto grazie a un sistema d'ingresso snello e privo di intoppi. Gli smart worker stranieri che scelgono la Georgia godono infatti di un'esperienza logistica unica, potendo attivare un deposito bancario presentando esclusivamente il proprio passaporto valido nel giro di pochissimo tempo. A rafforzare questo primato contribuisce inoltre l'assenza di stringenti vincoli normativi, che esentano i lavoratori itineranti dall'obbligo di fissare una residenza formale o di richiedere un identificativo fiscale del posto per poter operare serenamente.

Gli altri Paesi presenti in classifica

La graduatoria globale dedicata ai migliori contesti per lo smart working all'estero vede collocati immediatamente dopo la capolista il Perù e il Sudafrica. Il Paese sudamericano garantisce permessi di soggiorno a tempo indeterminato a fronte di requisiti economici contenuti, ma sconta una penalizzazione dovuta all'elevata vulnerabilità verso eventi sismici e anomalie climatiche, mentre la nazione africana facilita i soggiorni eliminando la richiesta di registrazione domiciliare e l'assegnazione di un identificativo fiscale, pur mostrando criticità nell'ambito della copertura medica.

Quarto e quinto gradino della classifica sono occupati da Thailandia e Malesia, apprezzate per l'introduzione di permessi di soggiorno ad hoc per i professionisti itineranti e per la gestione accessibile dei conti finanziari, pur rimanendo esposte a rischi di natura ambientale.

Per i lavoratori da remoto intenzionati a rimanere entro i confini del continente europeo si evidenziano Croazia, Ungheria e Portogallo: contesti caratterizzati da un solido apparato infrastrutturale che tuttavia impongono rigorosi passaggi burocratici, tra cui l'obbligo di dichiarazione formale della dimora e l'iscrizione al registro tributario locale.

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Ultimo aggiornamento Martedì 06 Ottobre ore 21:05

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