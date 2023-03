I giardini di marzo, ecco quali bulbi piantare ora per un balcone fiorito a lungo

Il mese che vede il ritorno della primavera è finalmente arrivato, e anche i nostri spazi verdi necessitano di qualche operazione in vista della ripresa vegetativa. Per avere balconi fioriti a lungo è importante agire ora e piantare quei bulbi che ci garantiranno fioriture destinate a durare a lungo.

Bulbi da piantare a marzo, quali sono?

Dopo aver fertilizzato il terreno è arrivato il momento di disegnare le aiuole in guardino e interrare quei bulbi che ci permetteranno di avere splendide e colorate fioriture fino all'estate. Nella scelta delle bulbose da piantare nei giardini di marzo dovremo tenere conto delle condizioni climatiche tipiche dell'area in cui viviamo, ma in generale ci sono moltissimi bulbi che si prestano perfettamente per essere interrati in questi giorni in ogni zona d'Italia. Eccone alcuni.

Tulipani, i fiori da bulbo tipici di primavera

Tra le varietà di specie bulbose a fioritura primaverile sicuramente i tulipani occupano un posto d'onore. In un giardino di marzo non potranno mai mancare questi bulbi, che ci regaleranno aiuole colorate già a fine mese. I tulipani infatti colorano i prati già a inizio estate, regalandoci fioriture dalle molteplici sfumature, che vanno dal bianco candido fino al rosso intenso che possono protrarsi fino ad autunno inoltrato.

I bulbi di tulipano vanno interrati con la punta rivolta verso l'alto, a una profondità di 10 cm, e collocati a 10/12 cm di distanza uno dall'altro. Il posto ideale è una zona soleggiata, riparata dal vento.

Fresie, un profumo delicato racchiuso in un'eleganza straordinaria

Le fresie sono famose per il loro portamento elegante e per quel profumo ineguagliabile che sprigionano. I bulbi di fresia possono essere piantati sia in vaso che in terra e i fiori colorati che si aprono lungo il ramo sono perfetti per creare aiuole variopinte e profumatissime.

Per avere fioriture abbondanti scegli terreni ben drenati e soleggiati: la fresia ha bisogno di molta luce per la fioritura e i ristagni di acqua potrebbero causare il marciume del bulbo. Una volta individuato il punto interra i bulbi a 10/12 cm di profondità, bisogna annaffiare con moderazione e attendere: dopo circa 12 settimane si vedranno sbocciare le fresie, che regaleranno fioriture destinate a durare per diverse settimane.

Calle bianche nei giardini di marzo

Un altro bulbo primaverile molto famoso e apprezzato è quello della calla bianca. Anche in questo caso è possibile scegliere tra la coltivazione della calla in vaso o in giardino. In ogni caso il periodo migliore per mettere a dimora i bulbi è la primavera, quando ormai il rischio di gelate è passato.

Interrare i bulbi di calla a una profondità di 10 cm, con una distanza tra un esemplare e l’altro di circa 30 cm. Prediligere terreni soleggiati o a mezz'ombra, piuttosto umidi e ricchi di sostanze organiche. Se in giardino avete un laghetto potrebbe essere un'ottima idea quella di creare una sorta di aiuola lungo i bordi proprio con delle calle bianche. Si tratta di piante dalla texture molto particolare, che sapranno dare un grande pregio estetico al vostro giardino.