I ghiacciai perdono 273 miliardi di tonnellate d'acqua l'anno: lo studio

Foto di repertorio

Dal 2000 a oggi, i ghiacciai continentali – escludendo quelli dell'Artico e dell'Antartide – hanno perso ogni anno 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio, una quantità d'acqua pari al fabbisogno dell'intera popolazione mondiale per 30 anni. Questi dati emergono da un vasto studio internazionale coordinato dal World Glacier Monitoring Service (WGMS) e pubblicato su Nature.

Il progressivo scioglimento dei ghiacciai a livello globale comporta una diminuzione delle riserve regionali di acqua dolce e contribuisce, al contempo, a un accelerato innalzamento del livello del mare.

Escludendo le calotte glaciali di Groenlandia e Antartide, nel 2000 i ghiacciai occupavano una superficie di 705.221 km², contenendo complessivamente 121.728 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Da allora, la massa glaciale è diminuita di circa il 5% a livello globale, con variazioni regionali che oscillano dal 2% nelle isole antartiche e subantartiche fino al 39% in Europa centrale.

Ogni anno si registra una perdita di 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio, con un incremento del 36% passando dal periodo 2000–2011 a quello 2012–2023. La riduzione della massa dei ghiacciai supera del 18% quella osservata nella calotta glaciale della Groenlandia ed è più del doppio rispetto a quella dell'Antartide.

Per questo nuovo studio, un team internazionale coordinato dal WGMS, con sede presso l'Università di Zurigo (UZH) in Svizzera, ha condotto il cosiddetto Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise (GlaMBIE).

La comunità scientifica ha raccolto, standardizzato e integrato dati provenienti da diverse tecniche di osservazione sul campo e satellitari per analizzare le variazioni della massa dei ghiacciai. I risultati ottenuti sono stati poi confrontati e combinati per creare una serie temporale annuale dei cambiamenti in tutte le regioni glaciali del mondo, coprendo il periodo dal 2000 al 2023. In totale, sono state compilate 233 stime relative ai cambiamenti della massa dei ghiacciai regionali, provenienti da circa 450 contributori organizzati in 35 team di ricerca.