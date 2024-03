I 12 borghi più belli d’Italia secondo i turisti statunitensi: la classifica di Travel + Leisure

I turisti americani sono da sempre affascinati ed innamorati dell'Italia. L'ennesima conferma arriva dall'ultima classifica pubblicata da Travel + Leisure, la famosa rivista statunitense di viaggi che ha elencato i 12 borghi più belli da visitare in Italia.

Travel + Leisure celebra le bellezze italiane: ecco 12 piccole perle da visitare in Italia

L'Italia è tra i paesi più belli al mondo e tra i più visitati dai turisti americani. Per questo motivo Travel+Leisure, la rivista statunitense di viaggi, ha pubblicato una speciale classifica con i 12 borghi più belli d'Italia. Si tratta di 12 perle sotto i 10 mila abitanti che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita secondo gli esperti di viaggi americani della rivista. 12 piccoli gioielli di rara bellezza dove è possibile trascorrere giornate all'insegna del relax tra passeggiate in riva al mare, ma anche in collina e montagna senza dimenticare la cucina italiana tra le più amate al mondo. Ma quali sono i 12 borghi più belli d'Italia?

Al primo posto troviamo Anghiari, comune italiano di 5 490 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana. Il borgo è conosciuto per essere stato teatro della battaglia combattuta nell'anno 1440 tra i Fiorentini e i Milanesi. Un lungo molto suggestivo dove è possibile perdersi tra vicoli alla scoperta di palazzi e chiese. Al secondo posto Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti, rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza naturale e architettonica.

Al terzo posto c'è Tropea, perla della Calabria, affacciata sul Mar Tirreno e situata al centro della Costa degli Dei. Imperdibile il suo centro storico situato su una ripida rupe alta all'incirca 60 metri a strapiombo sul mare. Quarta posizione per Norcia, comune italiano di 4 567 abitanti della provincia di Perugia in Umbria. Da non perdere: il Duomo di San Benedetto e Piane di Castelluccio. Scorrendo la classifica al quinto posto troviamo Palmanova, città fortezza fondata dai Veneziani nel 1593, capolavoro di simmetria e precisione, situata in Friuli Venezia Giulia.

Sesto posto per Bosa, comune sardo che fa parte dell'Unione di comuni della Planargia. Settima posizione per la bellissima San Vito Lo Capo, Sicilia, dove è possibile rilassarsi in spiaggia tra sabbia bianca e cristalline acque che non hanno nulla di invidiare alle Maldive. Ottavo posto per Treia, città medievale della Marche seguita da Otranto, la perla bianca della Puglia. Decima posizione per Brisighella, borgo medievale dell'Emilia Romagna che offre una vista spettacolare. Undicesimo posto per Civita di Bagnoregio, borgo medievale del Lazio conosciuto in tutto il mondo e raggiungibile solo a piedi. Chiude Portovenere, borgo marinaro della Riviera Ligure rinomato per le case colorate e per il suggestivo Castello Doria da dove è possibile osservare una vista sul Golfo dei Poeti.

Ecco la classifica completa della rivista di viaggi Travel+Leisure con i 12 borghi più belli d'Italia da visitare almeno una volta nella vita:

Anghiari, in Toscana Cortina d’Ampezzo, in Veneto Tropea, in Calabria Norcia, in Umbria Palmanova, in Friuli Venezia Giulia Bosa, in Sardegna San Vito Lo Capo, in Sicilia Treia, nelle Marche Otranto, in Puglia Brisighella, in Emilia Romagna Civita di Bagnoregio, nel Lazio Portovenere, in Liguria