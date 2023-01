Hokkaido, Giappone: metri di neve ovunque, strade sommerse

Neve da record ad Hokkaido in Giappone. La più settentrionale delle isole principali dell'arcipelago giapponese conosciuta per i vulcani, le terme naturali (onsen) e le stazioni sciistiche, si è risvegliata completamente imbiancata.

Giappone, Hokkaido sommersa dalla neve

Il Giappone da settimane deve fare i conti con un'ondata di freddo senza precedenti. Neve e gelo hanno colpito la nazione insulare nell’Oceano Pacifico facendo registrare danni e problemi vari. Ad essere finita nella morsa del freddo e del gelo è principalmente l'isola di Hokkaido, la più settentrionale dell'arcipelago giapponese dove c'è stata una vera e propria tormenta di neve. La cittadina, infatti, è stata letteralmente sommersa da un manto bianco come si vede nelle tantissime foto pubblicate sui social.

Dati alla mano, è caduta tanta di quella neve ad Hokkaido da ricoprire case e strade superando lo spessore di 4 metri. La presenza della dama bianca ha fatto scattare l'allarme, visto che l'isola è completamente imbiancata e tanti sono i disagi che si stanno registrando. In una sola giornata, infatti, sono caduti ben 100 centimetri di neve e l'ondata di gelo e neve ha causato anche alcune vittime.

Allarme neve in Giappone: la situazione è allarmante

In Giappone è scattato l'allarme neve dopo che da settimane la dama bianca è caduta copiosamente creando disagi e vittime. Fortissimi nevicate, infatti, si sono registrata nel Giappone centrale facendo registrare un vero e proprio record. Si pensi che in sole 24h sono caduti 87 centimetri di neve a Uonuma, 76 cm a Nagaoka e 72 cm a Kashiwazaki.

Non si contano i disagi: migliaia di automobili bloccate in strada, traffico in tilt e strade intasata. 20 mila, invece, le case rimaste senza corrente elettrica a Kashiwazaki, città giapponese della prefettura di Niigata, che è stata la più colpita dall'ondata di neve e gelo.