Halloween: i consigli per una festa indimenticabile per i più piccoli

Mancano ormai poche ore alla notte più spaventosa dell’anno e - tra zucche, fantasmi e dolciumi - le opportunità per divertirsi insieme ai più piccoli sono molto numerose. Oltre all’intramontabile rito del dolcetto o scherzetto, una tavola imbandita e decorata a tema, magari combinata a un travestimento studiato per l'occasione, è la ricetta perfetta per una serata indimenticabile.

Dal cibo ai racconti horror

La sera di Halloween è, anzitutto, un’ottima occasione per organizzare una piccola cena con amici o parenti, tra divertimento e chiacchiere. Si tratta di una festa molto sentita soprattutto dai più piccoli, attirati dalla magia dei fantasmi, dal fascino del terrore e dai travestimenti colorati.

Per creare un’ambientazione a tema può essere sufficiente addobbare la casa con qualche zucca, qualche scheletro giocattolo e dei fantasmi realizzati con la carta. Il tutto reso ancora più speciale con qualche abbellimento personale fatto con pennarelli e matite. Sul tavolo non può mancare il cibo a tema: oltre agli alimenti classici dell'autunno, come zucche e castagne, non dovrebbero mancare gli snack e i dolciumi, per rendere la festa ancora più piacevole.

Per coinvolgere ulteriormente i bambini e le bambine, può rivelarsi molto divertente realizzare dei costumi a tema, magari utilizzando dei materiali di riciclo. Dopo avere mangiato, ci si può riunire intorno a un tavolo per qualche racconto tetro o all’insegna del brivido. I ragazzi un po’ più grandi, invece, potrebbero dedicarsi a una maratona film horror o ad altre serie tv a tema, per rendere la serata ancora più terrificante.