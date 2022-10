Halloween: 4 mete spaventose in Italia

Festeggiare Halloween in modo originale è possibile anche in Italia. Diverse le mete dove festeggiare la notte più spaventosa dell'anno nel nostro paese. Ecco 4 imperdibili location.

Halloween 2022, data e perché si celebra

Quando si pensa al giorno di Halloween si pensa alla notte più paurosa dell'anno. La notte delle streghe (ma anche la notte dei Morti e la vigilia di Ognissanti), Halloween è una festività nata in Irlanda per annunciare la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno celebrata il 31 ottobre. Con il passare degli anni è diventata una vera tradizione diffusasi a livello mondiale. Anche in Italia è possibile festeggiare in modo originale recandosi in diverse mete spaventose.

Prima di scoprire le mete italiane da non perdere, ricordiamo che la festa di Halloween ha origine dall'antico Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale: l'estate era rappresentata dall'arancione dei campi, l'inverno dal nero, simbolo del buio, ed era celebrato probabilmente proprio il 31 ottobre.

Halloween 2022, 4 location dove festeggiarlo in Italia

Dove celebrare la festa di Halloween in Italia? Ecco 4 imperdibili location dove passare la notte dei morti. La prima è Triora, un antico borgo medioevale che sorge nella Valle Argentina in Liguria. Il borgo in passato è stato il luogo dei più grandi processi alle streghe tutti documentati presso il Museo Etnografico e della Stregoneria di Triora aperti al pubblico. Tra le mete da visitare: Cabotina, un casolare in cui si riunivano le streghe secondo la leggenda. Un borgo suggestivo dove è possibile trascorrere una notte di Halloween da non dimenticare!

Da non perdere poi Corinaldo, il paese dei matti o il borgo dei folli siutato nelle Marche. Il borgo, tra i più belli d'Italia, è conosciuto per il Cavalier Bordi che scrisse un memoriale con tutte le storie dei personaggi che hanno vissuto in questo paese. Se state valutando di trascorrere una notte da paura questo è sicuramente uno dei luoghi più consigliati visto che dal 1998 si organizza una delle notti di Halloween più spaventose!



E ancora: Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, al confine con Umbria e Toscana a due passi dal lago di Bolsena. Conosciuta anche come la “città che muore” per la sua posizione su di una altura di tufo. Civita di Bagnoregio è uno dei borghi più belli d’Italia e quindi un posto tutto da scoprire ancor più durante la festività di Halloween!

Infine Borgo a Mozzano, comune italiano di 6 651 abitanti della Garfagnana, compreso nella provincia di Lucca, in Toscana, dove è possibile attraversare il ponte del diavolo. Il nome nasce da un’antica leggenda: il capomastro incaricato di costruire un ponte durante la sua costruzione si rese conto che non riusciva a terminarlo nei tempi previsti, così il diavolo gli propose un accordo: lui avrebbe potuto finire il ponte se solo gli avesse concesso di prendere l’anima della prima persona che lo avrebbe attraversato. Il capomastro accettò ma poi divorato dai rimorsi fece attraversare il ponte ad un maiale. Il tranello riuscì, il diavolo prese l’anima dell’animale e il capomastro si buttò dal ponte nel fiume Serchio. Una leggenda spaventosa che da sempre attira tantissimi visitatori.