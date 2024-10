Halloween 2024: ecco come e dove trascorrerlo al meglio

Halloween è alle porte, e con il 31 ottobre arriva anche l’occasione per immergersi in un’atmosfera spettrale fatta di zucche, travestimenti e tradizioni uniche. Se stai cercando idee su come rendere indimenticabile Halloween 2024, scopri i migliori eventi, feste e luoghi suggestivi dove vivere una serata all’insegna del brivido e del divertimento!

Feste in costume per Halloween 2024

Le feste a tema sono un classico per Halloween, e nel 2024 non mancano le opzioni per divertirsi in compagnia, con costumi originali e make-up spaventosi, dai locali alle discoteche, fino alle ville storiche che per l’occasione si trasformano in veri e propri castelli del terrore, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Milano ospita ogni anno eventi straordinari per Halloween, dalle feste a tema nei locali esclusivi ai party all’aperto. In Piazza Duomo, sarà possibile partecipare a tour guidati che raccontano i segreti più inquietanti della città. Anche a Roma i club e le discoteche si riempiono di atmosfere dark, con eventi che spaziano dalle feste in costume ai tour notturni nelle catacombe.

Halloween 2024: tour dei luoghi infestati: alla scoperta dei misteri italiani

Se ami le storie di fantasmi e leggende, un tour dei luoghi infestati è l’opzione perfetta. Molte città italiane offrono tour notturni in castelli, ville abbandonate e antiche residenze con guide pronte a raccontare le storie più spaventose e misteriose.

Per esempio, c'è Castello di Montebello, in Emilia-Romagna. Famoso per la leggenda di Azzurrina, il fantasma della bambina scomparsa, questo castello accoglie i visitatori per un’esperienza davvero unica e suggestiva. O Borgo di Triora, in Liguria. Conosciuto come il "paese delle streghe", Triora organizza eventi speciali per Halloween che coinvolgono tutto il borgo in una suggestiva atmosfera medievale.

Case infestate e labirinti del terrore

Per i veri appassionati dell’orrore, alcune location offrono esperienze immersive che includono case infestate e labirinti del terrore. Questi eventi sono perfetti per chi vuole vivere un Halloween da brividi, provando il brivido del terrore insieme agli amici.

C'è il Mirabilandia Horror Festival. Mirabilandia si trasforma in un parco dell’orrore con case infestate, spettacoli e attori professionisti che regalano brividi assicurati. Anche Il Gardaland Magic Halloween è un evento imperdibile per grandi e piccini. Gardaland si veste a festa con decorazioni, spettacoli e attrazioni a tema horror.

Idee per Halloween in famiglia: divertimento senza paura

Se desideri trascorrere Halloween con i bambini, ci sono molte attività che permettono di godere della festa senza eccessi di paura. Dai laboratori di intaglio delle zucche alle cacce al tesoro, sono molte le opzioni per un Halloween divertente.

Zoo Safari di Fasano, Puglia: Il parco organizza eventi di Halloween con decorazioni a tema e attività per i più piccoli, tra cui laboratori creativi e una sfilata di costumi. Halloween a Zoom Torino: il bioparco di Torino propone un Halloween a misura di bambino, con spettacoli teatrali.

Eventi speciali e mercatini a tema Halloween

I mercatini a tema sono un’ottima occasione per acquistare decorazioni, dolcetti, e tutto l’occorrente per organizzare una festa indimenticabile a casa. Potrai scoprire inoltre prodotti artigianali e locali dedicati alla festività.

Fiera di Halloween di Ferrara: questo evento offre bancarelle di artigianato, dolci tipici e decorazioni in un’atmosfera gotica perfetta per la notte di Halloween. Mercato di Halloween a Bologna: nella cornice storica del centro, il mercato di Halloween propone oggetti unici, idee regalo e accessori per completare il tuo costume.

Halloween all’estero: dove andare

Se vuoi fare un viaggio indimenticabile e vivere Halloween in una città iconica, segnialiamo due destinazioni.

Derry, Irlanda del Nord: considerata la capitale di Halloween, Derry offre uno spettacolo unico con sfilate, spettacoli pirotecnici e eventi che coinvolgono l’intera città. Salem, Stati Uniti: famosa per la sua storia legata alla caccia alle streghe, Salem si trasforma in un luogo perfetto per Halloween, con eventi che celebrano il mistero e il soprannaturale.