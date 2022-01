Novità in arrivo per il super green pass. Il Governo ha introdotto un'ulteriore stretta per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 a causa della variante Omicron introducendo l'obbligo vaccinale per gli over 50, ma anche la super certificazione verde sui mezzi pubblici. Cosa cambia dal 10 gennaio 2022?

Super green pass obbligatorio: nuove stretta ai no vax

Da lunedì 10 gennaio 2022 entrano in vigore nuove restrizioni per contrastare la nuova ondata di Coronavirus nel nostro paese. Il super green pass diventa obbligatorio quasi ovunque. La scelta del Governo è chiaramente orientata ad una nuova ed importante stretta verso chi non si è ancora vaccinato. Il certificato verde super, infatti, è richiesto per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto. Non più solo aerei, treni ad alta velocità, ma anche bus, tram e treni locali.

Tra le novità anchel'obbligo vaccinale per gli over 50: dal 15 febbraio questa categoria dovrà esibire il super green pass per recarsi sul posto di lavoro. Tutti i lavoratori under 50, invece, dovranno presentare il green pass base per intenderci quello ottenuto col vaccino o con tampone negativo. Ma non finisce qui, visto che il green pass base sarà richiesto anche per entrare in banca, posta, uffici del comune, parrucchieri ed estetisti. Al momento esclusi solo i negozi di prima necessità come supermercati e farmacie.

Dal 1 febbraio 2022 la durata della certificazione verde viene anche ridotta per i vaccinati passando da 9 a 6 mesi. Ricordiamo che il super green pass è necessario già dallo scorso 6 dicembre per recarsi al ristorante, bar, palestra, ma anche per accedere ad impianti sportivi, eventi, spettacoli, feste e cerimonie. Non solo, il super green pass è richiesto anche per la consumazione al banco, mentre è vietato consumare cibo e bevande in spazi chiusi come cinema e teatri.

Resta in vigore l'obbligo di mascherina sia all'aperto che al chiuso in zona bianca, gialla o arancione. Non solo, obbligo di mascherina ffp2 per cinema, teatro, eventi al chiuso, ma anche per viaggiare in treno, aereo e mezzi di trasporto pubblico.

Super green pass e green pass base: dove è richiesto

Facciamo chiarezza e una sintesi su dove è richiesto il super green pass e dove è richiesto il green pass base.

In questi luoghi è obbligatorio presentare il Super green pass:

posti di lavoro per gli over 50;

mezzi di trasporto: treno, aereo, bus e metro;

ristoranti e bar, ma anche per consumazioni al bancone;

alberghi e strutture ricettive;

feste e cerimonie private e non;

eventi e spettacoli;

musei e luoghi della cultura;

piscine, palestre, centri benessere;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

impianti di risalita sciistica;

sale gioco e scommesse, bingo e casinò.

Questi i luoghi dove è richiesto il green pass base: