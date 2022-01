Green pass, obbligo vaccinale per gli over 50 e viaggi: ecco cosa cambia domani, 1 febbraio

Dal 1 febbraio 2022 grandi novità per quanto riguarda le regole Covid. Scattano le multe per gli over 50 non vaccinati nonostante l'obbligo, si estende la lista dei locali in cui è obbligatorio del Green Pass ed entra in vigore l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza con cui si autorizza la circolazione fra i Paesi dell'Ue solo con Green pass, senza tampone.

Green pass: cosa cambia dal 1 febbraio 2022

Martedì 1 febbraio 2022 entrano in vigore una serie di novità per contrastare la nuova ondata di Covid-19. Si tratta di cambiamenti importanti che riguarderanno tutti i cittadini italiani chiamati a esibire un Green Pass per accedere quasi ovunque. Parlando proprio di Green Pass, dal 1 febbraio la certificazione verde cambia la sua durata: da 9 mesi a 6 mesi per chi ha ricevuto una sola dose di vaccino. Non cambia nulla, invece, per chi ha ricevuto la dose booster, ossia la terza dose, visto che per questa categorie di persone la durata del green pass dovrebbe diventare illimitata.

Dal 1 febbraio il Green Pass, ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone (per intenderci il green pass base) diventa obbligatorio per accedere a poste, banche, librerie, tabaccai e uffici pubblici. Il controllo del QR code non è obbligatorio da parte del gestore e/o titolari, ma si possono effettuare dei controlli a campione. Libero accesso, invece, per chi non è vaccinato in tutti i negozi alimentari e di prima necessità, ma anche nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, nelle farmacie e parafarmacie e negozi di ottica.

Per accedere a cinema, teatri, ma anche per viaggiare in tram, metro, bus, treni regionali e ad alta velocità è richiesto il Green Pass rafforzato ottenutolo solo per vaccinazione o guarigione. Il certificato verde rafforzato è indispensabile anche per palestre, piscine e per andare a mangiare al ristorante.

Obbligo vaccinale over 50: cosa cambia dal 1 febbraio

Dal 1 febbraio 2022 al via le sanzioni per gli over 50 per cui era scattato l'obbligo vaccinale. Si tratta di multe di 100 euro per gli over 50 che non sono si sottoposti al vaccino e di 1.500 euro per gli over 50 trovati al lavoro senza super Green Pass. Per gli over 50 che non presenteranno la documentazione sul posto di lavoro scatta la sospensione dello stipendio. Uniche eccezioni per chi si è ammalato di Covid e chi è esente per motivi di salute. Anche in questo caso i controlli per le sanzioni saranno fatti a campione.

Covid 19, viaggi e mascherine: cosa cambia dal 1 febbraio 2022

Novità anche per quanto riguarda le mascherine. Dal 1 febbraio scade l'obbligo di mascherina all'aperto in zona bianca, ma il governo è propenso a una proroga di questa misura per altri due mesi.

Cambia anche la modalità di accesso ai paesi dell'Unione Europea in caso di viaggi. Dal 1 febbraio, infatti, sarà permesso ai viaggiatori provenienti dall'Unione Europea di entrare in Italia solo con il Green Pass. Nessun tampone o quarantena come stabilito dall’ordinanza firmata dal ministro delle Salute Roberto Speranza. Prorogate le misure per i corridoi turistici: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto a cui sono aggiunti Cuba, Singapore, Turchia, isola di Phuket, Oman e Polinesia francese.

Infine sembra che stia per arrivare una semplificazione delle regole e dei colori delle Regioni per "avviare un percorso di normalizzazione della vita dei cittadini e dell'intero Paese". Attenzione: non è prevista una cancellazione totale, visto che proseguirà il sistema di analisi epidemiologica con tanto di zona rossa in caso di un'impennata di casi.