Grandinata in Sicilia: una città completamente imbiancata

Prosegue l'ondata di maltempo in Sicilia. La Regione si è risvegliata sotto una fortissima grandinata con la città di Acireale completamente imbiancata come se avesse nevicato.

Meteo Sicilia: grandine e piogge in tutta la regione

La Sicilia è nella morsa del maltempo. Da diversi giorni l'isola deve fare i conti con un clima freddo con piogge, rovesci e fortissime grandinate. A peggiorare la situazione anche delle raffiche di vento che, in alcuni luoghi, hanno superato anche i 100 km/h. Nelle ultime ore le piogge hanno fatto registrare una serie di danni e disagi in diverse città; a cominciare da Palermo dove si sono registrati 30 mm di pioggia, mentre 29 sono i mm caduti a Riposto e San Giovanni La Punta – Trappeto. Acireale, invece, si è risvegliata dopo una violentissima grandinata che ha mostrato la città imbiancata come se avesse nevicato e con una temperature intorno agli 8°.

Intanto anche nel resto della Regione si sono registrati: 26mm a San Gregorio di Catania, 25mm a Fornazzo, 22mm a Giarre, 21mm a Catania – Trappeto Nord, 19mm ad Acireale, 18mm a Calatabiano, 16mm a Zafferana Etnea, 15mm a Nunziata di Mascali. La fase di maltempo non è ancora finita, anzi fortissime grandinate e rovesci si sono verificate ad Acireale, Aci Catena, Aci Castello e Valverde.

Sicilia, voli dirottati per il maltempo

La fase di maltempo in Sicilia non è terminata. Rovesci, anche a carattere di nubifragio, si sono registrati nella splendida isola del Sud che ha dovuto fare i conti con la grandine. In calo anche le temperature che, dopo un momentaneo aumento, hanno subito un fortissimo calo complice il passaggio di un nuovo vortice di aria fredda che persisterà per tutto il weekend. Le piogge forti e le grandinate hanno fatto registrare danni in diverse città: alberi caduti e tetti scoperchiati. Non solo, diversi i voli dirottati dall'aeroporto di Punta Raisi di Palermo a quello di Catania.

Le prossime saranno ancora all'insegna del maltempo con rovesci sparsi e grandinate con le temperature che continueranno a diminuire. Previste anche la neve intorno ai 1000m di altitudine e verso gli 800m entro la notte/mattino di domani.