Grande cratere nel Mare del Nord: lo ha creato un asteroide (assieme a un gigantesco tsunami)

45 milioni di anni fa l’impatto con un asteroide di 160 metri aprì il cratere Silverpit e provocò uno tsunami con onde alte oltre 100 metri. Le analisi (fortunate) di un nuovo studio.
Curiosità13 Ottobre 2025 - ore 16:55 - Redatto da Meteo.it
Il cratere Silverpit, con colorazione artificiale (Phil Allen/Production Geoscience Ltd e Simon Stewart/BP da Wikimedia CC BY-SA 3.0)

Secondo un nuovo studio è stato l’impatto di un grande asteroide a far formare il cratere Silverpit, largo tre chilometri e scoperto nel 2002 durante alcune esplorazioni petrolifere nel Mare del Nord, a est del Regno Unito, a circa 700 metri di profondità.

A farlo apire è stato lo scontro con un asteroide di 160 metri, che 45 milioni di anni fa fece alzare una colonna d’acqua e rocce alta almeno 1.500 metri e provocò uno tsunami con onde di oltre 100 metri.

Le analisi (fortunate) delle rocce

La tesi è sostenuta da una ricerca, guidata da Uisdean Nicholson dell'Università Heriot-Watt di Edimburgo e pubblicata sulla rivista Nature Communications. Lo studio arriva dopo un lungo dibattito scientifico che si divideva per l'origine del cratere tra due ipotesi: impatto di un oggetto cosmico e collasso del fondale a seguito di attività vulcanica.

Le analisi di alcuni campioni di rocce, prelevati durante i lavori per un pozzo petrolifero, farebbero prevalere la prima. "Siamo stati eccezionalmente fortunati a trovare quel che possiamo definire un ago nel pagliaio", racconta Nicholson.

I campioni presentano  alcune particolari tipologie di cristalli di quarzo e feldspato, che possono essere prodotti solamente da enormi e rapide pressioni come quelle generate dall’impatto con un asteroide o di una cometa.

