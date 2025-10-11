FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza

Temperature in calo entro metà settimana: sull'Italia si attiveranno correnti più fresche che metteranno fine al caldo fuori stagione di questi giorni
Tendenza11 Ottobre 2025 - ore 12:08 - Redatto da Meteo.it
L’attuale fase di tempo stabile e di caldo anomalo è destinata a concludersi nel corso della prossima settimana, per lasciare spazio a condizioni di stampo più autunnale.

Il cambiamento, che porterà a un cedimento del campo anticiclonico ora presente sopra la regione alpina e la nostra Penisola, si manifesterà sia in termini di temperature che di condizioni meteorologiche, ma in modo disomogeneo e non per tutte le regioni. Da un lato l’ingresso di aria progressivamente più fredda, in discesa dall’Europa nord-orientale, dall’altro la formazione di un’area depressionaria sul Mediterraneo occidentale, con annessa perturbazione (la n.3 del mese), in successivo spostamento verso le regioni meridionali.

Ne conseguirà, dunque, un ridimensionamento termico, tra mercoledì e venerdì, sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche (con uno sbalzo rispetto ai valori attuali anche di 6-7 gradi) dove si registreranno valori leggermente anche inferiori alla norma. Nel resto del Paese le variazioni saranno trascurabili, con un clima tutto sommato ancora molto mite sul lato tirrenico e sulle Isole maggiori (qui si potrebbero ancora raggiungere i 25 gradi).

Piogge e temporali in arrivo da martedì: la tendenza meteo

Su Sardegna e Sicilia, nel corso della giornata di martedì si andrà incontro a un peggioramento e a una fase di marcata instabilità atmosferica, associata a precipitazioni anche temporalesche.
Tra mercoledì e giovedì l’area perturbata potrebbe estendersi al resto della Sicilia, alla Calabria e, più marginalmente, al resto del Meridione. Ma si tratta di un’evoluzione ovviamente ancora molto incerta nei dettagli e nelle tempistiche delle zone coinvolte, da monitorare nei prossimi aggiornamenti: non è infatti da escludersi il rischio di nuove pesanti criticità perché, localmente, i fenomeni potrebbero risultare intensi e abbondanti. Al momento, tra le aree più esposte sembrano esserci la Sardegna orientale, la Sicilia meridionale e orientale e il sud della Calabria.

Al Nord il tempo dovrebbe resterà nel complesso asciutto, salvo una breve fase di precipitazioni non esclusa tra martedì sera e mercoledì, in concomitanza con un primo ingresso dell’aria più fredda da est. Restate aggiornati.

