Meteo, Italia nel mirino del maltempo: rischio di piogge forti

Una nuova perturbazione (la numero 10 di novembre) martedì 25 novembre investirà la nostra Penisola, portando ancora maltempo soprattutto al Centro-Sud, mentre i venti più miti richiamati dal suo passaggio faranno risalire temporaneamente le temperature in gran parte del Paese. Mercoledì questa nuova perturbazione si allontanerà, ma ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che insisterà sull’Italia per tutta la parte centrale della settimana: tra mercoledì e venerdì sono quindi attese nuove piogge, soprattutto al Centro-Sud. Il vortice di bassa pressione richiamerà inoltre delle correnti fredde provenienti da nord, per cui mercoledì si osserverà un nuovo diffuso calo termico, con temperature praticamente invernali soprattutto al Nord.

Previsioni meteo per oggi, martedì 25 novembre

Martedì prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest e, dal pomeriggio, anche in Emilia e Romagna. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Venezie, regioni centrali, Campania, Basilicata, nord della Puglia, Trapanese e Sardegna, poi in serata anche su Calabria Tirrenica e resto della Sicilia; a inizio giornata nevicate sulle Alpi Orientali oltre 900-1200 metri. Temperature minime in aumento al Centro-Sud, con poche variazioni al Nord e Sardegna; massime in calo in Sardegna, in aumento altrove. Venti forti di libeccio al Sud, di Maestrale in Sardegna; altrove venti da deboli a moderati. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

Previsioni meteo per mercoledì 26 novembre

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Nuvole sul resto del Paese, ma con tempo in miglioramento nelle Venezie nel corso del pomeriggio: piogge sparse su Emilia, Romagna e praticamente tutte le regioni del Centro-Sud e Isole, con nevicate sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 700-1000 metri; solo al mattino qualche pioggia anche lungo le coste venete. Temperature minime quasi dappertutto in calo, con possibili gelate a inizio giornata al Nord; massime stazionarie o in leggero aumento al Nordovest, in diminuzione nel resto d’Italia.