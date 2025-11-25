FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo al Centro-Sud con rischio di forti piogge e temporali: le previsioni da martedì 25 novembre

Martedì di maltempo in molte regioni: rischio di piogge e temporali intensi, attenzione anche al vento forte. Irruzione artica in vista da mercoledì.
Previsione25 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione numero 10 di novembre, giunta nella serata di lunedì sulle regioni settentrionali, si muove adesso verso sudest: martedì 25 novembre attraverserà le regioni del Centro-Sud, dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, con precipitazioni localmente intense e abbondanti, specie sul lato tirrenico, anche temporalesche. Essa è preceduta da una sostenuta e mite corrente sud-occidentale, responsabile di un temporaneo rialzo delle temperature, particolarmente sensibile al Centro-Sud dove tornano al di sopra della norma.
Alle spalle del fronte, invece, si prepara un nuovo impulso freddo di origine artica: il suo ingresso sui mari attorno alla Penisola, atteso nelle prime ore di mercoledì, darà vita a un vortice di bassa pressione che insisterà sull’Italia centro-meridionale per tutta la parte centrale della settimana. Tra mercoledì e venerdì sono quindi attese altre piogge, soprattutto al Centro-Sud, insieme ad un generale raffreddamento, che favorirà un abbassamento della quota neve in Appennino. Il clima resterà invernale soprattutto al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 25 novembre

Martedì rasserena sin dal mattino sulle regioni di Nord-Ovest, dal pomeriggio anche su Emilia Romagna e alta Toscana. In mattinata ultime nevicate sulle Alpi orientali oltre 900-1.200 metri.
Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse su regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna, in estensione entro la notte anche al resto del Sud e alla Sicilia. Fenomeni localmente intensi e abbondanti, con possibili temporali.
Temperature massime in calo in Sardegna, in aumento altrove, più sensibile al Meridione dove si potranno superare di poco i 20 gradi. Venti da tesi a burrascosi di Libeccio al Sud e sulla Sicilia, di Maestrale in Sardegna. Mari molto mossi o agitati i mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 novembre

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, fatto salvo per qualche annuvolamento di passaggio tra la notte e il mattino. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, ma con alcune temporanee schiarite in mattinata al Sud e sulla Sicilia. Precipitazioni sparse e intermittenti più probabili su regioni centrali, Sardegna, Campania, dal pomeriggio anche su Romagna, Calabria tirrenica, Puglia meridionale e Sicilia. Al Centro quota neve in calo fin verso 900-1.200 metri.
Temperature minime quasi dappertutto in calo, con possibili deboli gelate all’alba al Nord; massime stazionarie o in leggero aumento al Nord-Ovest, in diminuzione nel resto d’Italia. Venti fino a burrascosi di Maestrale sul mare e canale di Sardegna.

