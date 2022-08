Gran Sasso, tre ragazzi colpiti da un fulmine

Tre giovani sono stati colpiti da un fulmine mentre stavano facendo un'escursione sul Gran Sasso, a 2150 metri d'altezza. Due di loro sono stati sbalzati via, mentre il fulmine ha colpito in pieno il terzo ragazzo - un giovane romano di 28 anni - che è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118.

Tragedia sul Gran Sasso, tre giovani sorpresi dal temporale improvviso

Tre ragazzi sono stati sorpresi dal temporale improvviso verso alle 12.30 di ieri - sabato 27 agosto - mentre si trovavano sui sentieri del Corno Grande a pochi passi dal loro hotel, a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Stando alle ricostruzioni, i giovani si stavano dirigendo verso la loro auto quando sono stati colti di sorpresa da un temporale improvviso.

Un fulmine si sarebbe abbattuto su di loro, scagliando via due dei giovani che si sono stagliati a terra e colpendo in pieno il terzo - Simone Toni - 28 enne di Tivoli. Nella zona, che è ben sopra i 2 mila metri e che ora è in piena nebbia, in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente. I tre ragazzi procedevano, come molti altri turisti colti di sorpresa dal forte nubifragio misto a grandine, verso la loro auto, quando sono stati colpiti dalla scarica. La saetta - dopo aver investito in pieno il ragazzo - sarebbe uscita dal tallone per scaricarsi a terra, lasciandolo privo di conoscenza.

"Abbiamo portato a spalla il nostro amico fino a valle" la testimonianza

I compagni d'escursione, sebbene in evidente stato di shock, si sono resi subito conto delle condizioni gravi del giovane e lo hanno portato a spalla fino a circa 600 metri, nella vallata adiacente l'osservatorio astronomico. Mentre scendevano verso valle i due giovani si sono imbattuti nei carabinieri del Parco, allarmati dal forte boato, che hanno così messo immediatamente in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118, con a bordo i sanitari e il tecnico del Soccorso Alpino Abruzzese. Il ragazzo è stato subito rianimato e poi trasportato in ospedale dell’Aquila dove si trova adesso in coma farmacologico.

Le sue condizioni sono gravi e, nonostante i medici abbiano cercato di arginare i danni causati dal fulmine con un tempestivo intervento, la sua prognosi rimane al momento riservata.

E' il secondo grave incidente provocato da un fulmine in poche ore, dopo la morte dell'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, e dell'amico Davide Vigo, 55 anni.