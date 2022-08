Goletta Verde 2022 e Goletta dei Laghi 2022, il triste bilancio sulla qualità dei nostri mari delle due campagne di Legambiente

Triste il bilancio che emerge dai dati di Goletta Verde 2022 e Goletta dei Laghi 2022 in merito alla qualità dei nostri mari delle due campagne di Legambiente. Il motivo? Ebbene quasi un terzo, il 32%, dei campioni prelevati nelle nostre acque costiere e lacustri, è risultato oltre i limiti di legge.

Acque costiere e lacustri oltre i limiti: il bilancio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi

Secondo il bilancio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022, le due campagne itineranti di Legambiente, quest’anno il monitoraggio scientifico ha interessato 18 regioni e 37 laghi italiani ed ha evidenziato una triste realtà.

Dal 20 giugno al 1° agosto, infatti, circa 200 volontari hanno prelevato 387 campioni d’acqua e li hanno poi sottoposti ad analisi microbiologiche. Ben 124 di essi sono risultati essere oltre i limiti di legge. Quali parametri sono stati presi in esame? In primis quelli di tipo microbiologico, quali Enterococchi intestinali ed Escherichia coli - quest'ultimo è stato il batterio che ha fatto scattare i divieti, qualche settimana fa, in Emilia Romagna.

I problemi dell'Italia

Canali e torrenti hanno presentato livelli di inquinamento alti. Essi subiscono la recezione di scarichi abusivi non collettati o non depurati, provenienti da impianti inadeguati o guasti. Secondo Legambiente si tratta di uno dei maggiori problemi dell'Italia e occorrerebbe investire risorse per risolvere l’annoso problema della depurazione.

Sono oltretutto ancora quattro le procedure d’infrazione comunitarie attive, due delle quali già sfociate in condanna, assegnate dall’UE al nostro Paese per inadempienza alla Direttiva sulle acque reflue.