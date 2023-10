Spettacolo astronomico imperdibile: Giove all'opposizione sarà più luminoso che mai

Appuntamento tra pochi giorni con uno spettacolo celeste imperdibile: il gigante gassoso Giove si troverà all'opposizione e - tempo permettendo - sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Giove pronto a dare spettacolo nel cielo di novembre

La data da segnare in rosso sul calendario è quella della notte tra il 2 e il 3 novembre. Il primo fine settimana del mese che sta per iniziare offrirà infatti uno spettacolo unico, con il Giove che apparirà molto più luminoso. Questo sarà dovuto al fatto che il "Re del Sistema Solare" - definizione che la Nasa ha attribuito al gigante gassoso - si troverà all'opposizione, ovvero dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra.

Il nostro Pianeta sarà quindi in linea retta con Giove e il Sole, e ciò permetterà di ammirare il gigante gassoso - che si troverà al di là dell'orbita terrestre - in tutto il suo splendore. In questa situazione - che si verificherà tecnicamente il prossimo 3 novembre alle 6 ora italiana - il pianeta offrirà le migliori condizioni di osservazione dal momento che si troverà alla minima distanza dalla Terra e sarà interamente illuminato dalla nostra Stella.

©Stellarium - cielo del 3 novembre ore 1.00 circa

Come ammirare Giove in opposizione planetaria

Come già anticipato il gigante gassoso resterà perfettamente visibile a occhio nudo per tutta la notte. Tuttavia è sempre meglio dotarsi di un buon binocolo per non perdere nessun dettaglio del pianeta più grande del Sistema Solare, e approfittare dell'occasione per "scrutare" anche le bande rosate e le quattro lune galileiane, disposte in una linea retta che divide a metà il pianeta. Siete curiosi di ammirare Ganimede, Callisto, Europa e Io, le 4 lune di Giove? Sicuramente questa è l'occasione perfetta per poterlo fare, approfittando del fatto che il pianeta raggiungerà il suo massimo splendore del 2023.

Come sempre avviene - quando parliamo di fenomeni celesti - è consigliato scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Per lasciarsi incantare dallo spettacolo celeste in tutta la sua bellezza, sarà sufficiente volgere lo sguardo in direzione opposta a quella in cui tramonta il Sole. Individuarlo non sarà affatto difficile, poiché si presenterà come un puntino fiammeggiante - che brillerà con una magnitudine di -2,9 - nella Costellazione dell'Ariete. La luminosità di Giove in opposizione lo renderà il pianeta più brillante della volta celeste, dopo la "stella del mattino" Venere.