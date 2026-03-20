Giornate FAI di Primavera 2026: ecco i 10 luoghi imperdibili da visitare il 21 e 22 marzo

Grande attesa per le Giornate FAI di Primavera 2026 che rappresentano un’occasione unica e imperdibile per conoscere meglio il territorio, scoprire luoghi che non si conoscevano ed esplorare i tesori nascosti del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Quali sono i 10 luoghi imperdibili da visitare nel weekend del 21 e 22 marzo, meteo permettendo? Ecco un elenco che comprende località della Lombardia e della Marche, ma anche del Piemonte e della Sicilia.

Giornate FAI Primavera 2026: le prime 5 località impedibili

Nel weekend del 21 e 22 marzo le Giornate FAI di Primavera 2026 offrono la possibilità di scoprire luoghi incantanti che fanno parte del nostro patrimonio culturale. Come ogni anno l'evento organizzato dal FAI permetterà di accedere a 780 luoghi tra città, borghi e aree naturali, molti dei quali normalmente chiusi al pubblico permettendo così al pubblico di scoprire veri e propri gioielli immersi nella natura e di apprezzare l'arte, l'architettura e il paesaggio del nostro Paese con tutte le sue sfaccettature.

Quali sono, nell'elenco, i 10 luoghi imperdibili da vedere? Il primo è senza ogni ombra di dubbio il Palazzo della Cancelleria a Roma proprio perché aperto ed accessibile al pubblico per la prima volta solo grazie al FAI. In questo modo si avrà l'opportunità di ammirare straordinari affreschi nel Salone dei Cento Giorni, dove vi sono: il camino legato al Sacco di Roma del 1527 e gli affreschi di Giorgio Vasari dedicati a papa Paolo III Farnese; e gli affreschi della Sala Riaria, dove vi sono decori in onore di papa Clemente XI Albani.

Il secondo luogo imperdibile? Il giardino incantato dei Lorenzetti a Massa. Un motivo per visitarlo? La possibilità di ammirare le meraviglie della natura immergendosi in un giardino ricco di colori e profumi che ospita: 500 camelie di 70 specie diverse, insieme a azalee, ortensie, magnolie, faggi, betulle, querce e ginkgo biloba.

Per la terza località occorre spostarsi a Genova, in Liguria. Il FAI offre la possibilità di visitare un simbolo della città ovvero La Lanterna. A tener tutti con il fiato sospeso sarà la possibilità di salire sulla terrazza panoramica per ammirare il porto della città.

Quarto posto imperdibile? Caravaggio, in Lombardia, per visitare la Chiesa di San Bernardino. Tale Chiesa custodisce il Ciclo della Passione di Fermo Stella e cinque cappelle riccamente decorate. Dalla Lombardia al Veneto il passo è breve. A Montecchio Maggiore, presso la Fondazione Bisazza, si può ammirare una collezione permanente dedicata al mosaico e al design contemporaneo.

Le altre tappe imperdibili: dalle Marche alla Sicilia

Dal Nord ci sposiamo al Centro e al Sud e più precisamente a Grottammare per ammirare il giardino segreto di Villa Sgariglia. Un luogo magico e incantato dove passeggiare diventa una esperienza unica che regala pace e relax.

In Sardegna, invece, la visita da non perdere è a Orgosolo, celebre per i murales iniziati negli anni ’60 da Francesco del Casino e dai suoi studenti. Questo famoso paese non è altro che un museo a cielo. In Sicilia, a Messina, verrà aperto il Monastero benedettino San Placido Calonerò. Ci si potrà trovare immersi tra chiostri rinascimentali.

Altre località da non perdere? A Torino vi è l'Auditorium RAI Arturo Toscanini, punto di riferimento per la musica sinfonica dal XIX secolo. A Milano, infine, saranno aperte le porte di Palazzo Turati.