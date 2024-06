Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare 2024, muoiono milioni di persone per cibo contaminato

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare si pone come obiettivo la sensibilizzazione su uno dei problemi più gravi e spesso sottovalutati a livello globale: la sicurezza alimentare. Il 2024 segna un'altra annata critica in cui milioni di persone in tutto il mondo continuano a soffrire e a perdere la vita a causa di alimenti contaminati.

Giornata mondiale della sicurezza alimentare 2024

La Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare si celebra ogni anno il 7 giugno. Questa giornata è stata designata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018 per sensibilizzare e promuovere azioni globali per la prevenzione, la rilevazione e la gestione dei rischi alimentari, contribuendo così alla sicurezza alimentare, alla salute umana, al progresso economico, all'agricoltura, all'accesso al mercato, al turismo e allo sviluppo sostenibile. La data mira a richiamare l'attenzione sulla necessità di ridurre il rischio di malattie trasmesse attraverso gli alimenti a livello globale.

Il problema della contaminazione alimentare

La contaminazione degli alimenti può avvenire in qualsiasi punto della catena di produzione fino alla tavola. Patogeni come Salmonella, E.coli e Listeria, nonché contaminanti chimici e fisici, possono infiltrarsi negli alimenti causando malattie che, nei casi più gravi, risultano essere fatali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), quasi una persona su 10 nel mondo si ammala ogni anno per aver consumato alimenti contaminati, con un tragico bilancio di 420.000 morti annuali.

Impatto socio-economico

Oltre al terribile "costo umano", la sicurezza alimentare inadeguata ha un impatto economico significativo. Paesi di ogni dimensione e livello di sviluppo subiscono perdite economiche enormi a causa di ricoveri ospedalieri, perdita di produttività, interruzioni del commercio e restrizioni all'esportazione alimentare. L'insicurezza alimentare alimenta un circolo vizioso di povertà e malnutrizione, particolarmente nelle comunità più vulnerabili.

Iniziative e soluzioni

La Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare 2024 è un momento cruciale per riaffermare l'importanza di investimenti, politiche e tecnologie volte a migliorare la sicurezza alimentare. Innovazioni come tracciabilità migliorata, tecniche di coltivazione e produzione più sicure, e una maggiore attenzione alla legislazione possono giocare un ruolo fondamentale. L'educazione dei consumatori sulla manipolazione sicura degli alimenti è altrettanto essenziale.

Chiamata all'azione

È responsabilità di tutti, dai produttori ai consumatori, passando per i governi e le organizzazioni internazionali, prendere parte attiva nella promozione della sicurezza alimentare. Supportare la ricerca, adottare pratiche agricole responsabili e implementare politiche efficaci sono passi cruciali per costruire un futuro in cui tutti possano accedere a cibo sicuro e più nutritivo.