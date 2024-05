Oggi è la Giornata mondiale della biodiversità: 20 azioni che tutti possiamo compiere per un Pianeta più "ricco"

Oggi - 22 maggio - si celebra la Giornata mondiale della biodiversità 2024. Si tratta senza dubbio di un'occasione per riflettere sulla salute del nostro Pianeta, e su tutte quelle piccole azioni da mettere in pratica ogni giorno (e non solo oggi) per salvaguardare la biodiversità.

Come e quando è nata la Giornata mondiale della biodiversità

Istituita dalle Nazioni Unite il 22 dicembre 2010, questa giornata ha l'obiettivo di spingere ognuno di noi a riflettere sull'enorme ricchezza di cui disponiamo. Il nostro Pianeta è un prezioso scrigno di organismi animali e vegetali, o ognuna di queste forme è fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Tuttavia troppo spesso ci "dimentichiamo" di quanto possa essere importante salvaguardarla, e le Nazioni Unite con l'istituzione di questa giornata hanno voluto spingerci a riflettere sulla sua importanza.

La scelta della data non è stata casuale, e per l'International Day of Biological Diversity si è ripresa la data che nel 1992 a Nairobi segnò l'entrata in vigore della "Convention on Biological Diversity", il trattato internazionale volto a tutelare e usufruire di un’equa ripartizione delle risorse genetiche del Pianeta.

Biodiversità sempre più a rischio

Il nostro Pianeta sta perdendo gran parte della biodiversità, a causa delle azioni umane. Tra le minacce principali ci sono la crisi climatica, lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali, i pesticidi e l’inquinamento. L'elenco tuttavia è davvero molto lungo, e sono tanti i fattori che stanno minacciando l’integrità complessiva della biodiversità del Pianeta. Secondo uno studio condotto lo scorso anno dal Museo di Storia Naturale di Londra abbiamo siamo già scesi sotto il limite soglia del 90%, e la situazione sembra peggiorare costantemente.

Gli ultimi dati ISPRA riferiti al periodo compreso fra il 2013 e il 2018 mostrano che:

il 54% della flora terrestre e delle acque interne (di cui il 13% in cattivo stato di conservazione)

il 53% della fauna terrestre e delle acque interne (di cui il 17% in cattivo stato di conservazione)

il 22% delle specie marine (di cui il 17% in cattivo stato di conservazione)

l’89% degli habitat terrestri e delle acque interne (di cui il 40% in cattivo stato di conservazione)

Gli habitat marini invece, presentano uno stato di conservazione favorevole nel 63% dei casi e sconosciuto nel restante 37%.

Nessun Paese sembra salvarsi. L'Italia è uno scrigno ricchissimo di biodiversità, e con il suo immenso patrimonio è uno tra i più significativi Paesi a livello europeo per numero totale di specie animali e vegetali. Tuttavia i principali "responsabili" della perdita di biodiversità stanno mettendo in pericolo anche il nostro immenso tesoro.

20 azioni quotidiane per salvaguardare la biodiversità

Cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? Ognuno di noi può mettere in pratica 20 piccoli gesti quotidiani per contribuire alla difesa degli ecosistemi. I consigli arrivano proprio dalle Nazioni Unite che - per questa edizione della Giornata mondiale della biodiversità 2024 - hanno scelto lo slogan "Costruire un futuro condiviso per tutta la vita sulla Terra" e stilato un elenco di azioni quotidiane che possiamo mettere in pratica: