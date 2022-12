Giordania, alluvione lampo: ecco cosa è accaduto a Petra, importante sito archeologico | Video

Immagini da Twitter

Negli ultimi giorni la Giordania è stata teatro di una alluvione lampo. Ecco cosa è accaduto soprattutto a Petra, famosa area archeologica e meta di numerosi turisti. Proprio questi ultimi sono fuggiti via impauriti e sono dovuti essere evacuati per via del pericoloso fiume di acqua e fango che ha invaso la città desertica mediorientale.

Giordania, alluvione a Petra: i danni

Negli scorsi giorni un alluvione lampo ha colpito soprattutto l'area archeologica di Petra, città desertica della Giordania. In pochissimo tempo un fiume di acqua e fango ha creato numerosi danni e fatto evacuare centinaia e centinaia di turisti impauriti per l'accaduto.

Le piogge torrenziali che hanno causato danni e disagi in diverse zone del Paese, hanno dato vita ad un fiume di acqua e fango che sceso dalle montagne circostanti ha travolto tutto ciò che incontrava nel suo cammino e reso impraticabili diverse strade e sentieri.

Jordan’s ancient city of Petra also known as the ‘Rose City’ was hit with heavy rain and flooding causing the evacuation of visitors of the UNESCO World Heritage site pic.twitter.com/ZLiplpITNC — TRT World (@trtworld) December 26, 2022

In alcuni video postati sui social, ad esempio, si vede chiaramente come un fiume di acqua e fango faccia ingresso nella stretta gola all'ingresso del tempio di Petra mettendo in fuga i turisti a bordo delle loro auto.

#Jordan : Gorge known as the Siq in #Petra becomes river of mud as storms hit the ancient city & force evacuation of tourists #السيق #البتراء #البتراء pic.twitter.com/tYZ9PDHP74 — sebastian usher (@sebusher) December 26, 2022

Ad essere inondata è stata l’intera regione e nella vicina Maan. Qui tre persone sono rimaste ferite dopo che un minibus è stato spazzato via dall'alluvione. Le altre zone colpite? Per Natale alluvioni improvvise hanno causato danni in tutto il Medio Oriente, colpendo soprattutto gli Emirati Arabi, i territori palestinesi e la città di Alessandria d’Egitto.

A La Mecca, in Arabia Saudita, le abbondanti piogge e le inondazioni hanno causati ingenti danni a veicoli e case. La pioggia ha costretto le autorità irachene a utilizzare idropompe per ripristinare il traffico di Baghdad.

Un fatto eccezionale? A quanto pare no. Il sito archeologico, come forse non tutti sanno, anche se posto in una zona desertica, è soggetto periodicamente ad alluvioni. Proprio per questo motivo, soprattutto dopo quanto accaduto nel 2018, sono stati costruiti una serie di accorgimenti e canali di scolo, ma a quanto pare poco hanno potuto contro la furia dell'acqua che quest'anno ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 26, 2022

Alluvione a Petra: cosa è successo nel passato?

Come dicevamo le alluvioni a Petra non sono qualcosa di straordinario. Nel 2018, morirono ben 12 persone e ne vennero evacuate circa 4 mila. Nel 1963 morirono invece ben 23 persone, ovvero 22 turisti francesi e una guida.