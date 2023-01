Arriva uno spettacolare gioco d'astri, Venere incontra Saturno e poi arriva la Luna

©Stellarium

Quello che sta per arrivare è uno spettacolo da non perdere. Tra pochi giorni assisteremo infatti al "bacio spaziale" tra Venere e Saturno, al quale si aggiungerà la sera dopo anche la Luna. Il terzetto si prepara a regalarci un bis di serate romantiche imperdibili.

Congiunzione Venere-Saturno, il "bacio" da non perdere

La prima data da segnare sul calendario è quella di domenica 22 gennaio, quando il pianeta "gemello" della Terra incontrerà il gigante gassoso. Come spiega l'Unione Astrofili Italiani, Venere e Saturno si incontreranno nella costellazione del Capricorno (la più piccola dello Zodiaco) poco dopo il tramonto del Sole.

Teoricamente l'evento sarà visibile anche a occhio nudo, anche se per un osservazione ottimale di Saturno è sempre bene poter disporre di un buon binocolo. Il consiglio è - come sempre - quello di scegliere un punto lontano da fonti di inquinamento luminoso.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero di ammirare dal vivo la congiunzione Venere-Saturno è possibile seguire l'evento in diretta streaming collegandosi dalle 17.00 ora italiana a Virtual Telescope.

@Stellarium - cielo del 22 gennaio ore 17.00 circa

Lunedì 23 gennaio, triangolo celeste con la Luna

Alla congiunzione tra Venere e Saturno si aggiungerà - la sera di lunedì 23 gennaio - anche la Luna. Avremmo così modo di ammirare un terzetto molto suggestivo, in cui il falcetto di Luna crescente arriverà a illuminare i due Pianeti, ancora nella costellazione del Capricorno.

Lo spettacolo crepuscolare sarà così ancora più suggestivo, offrendo la possibilità a chi - per qualsiasi ragione - non avesse potuto ammirare il "bacio" della sera precedente, la possibilità di assistere a un bis ancora più romantico.

@Stellarium - cielo del 23 gennaio ore 18.00 circa

Tutti pronti per questo doppio appuntamento celeste? Si tratta di un bis di serate romantiche imperdibili offerto dal cielo di gennaio e siamo sicuri che saranno in molti a segnare queste due date sul calendario per non perdersi lo spettacolo.