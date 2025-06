Quali fiori piantare nel giardino a giugno 2025?

Prendersi cura del giardino è sicuramente un modo per garantirsi spazi verdi belli da vedere e piacevoli da vivere tutta l'estate, e i fiori, con i loro allegri colori e gli inebrianti profumi, possono regalarci outdoor davvero spettacolari fino all'autunno. Ma quali sono le varietà botaniche da piantare in questo periodo per assicurarsi spazi al top?

Fiori di giugno 2025: quali piantare in terra o in vaso?

Il mese di giugno è il periodo ideale per completare l'assortimento di piante da fiore in giardino o in terrazzo. Il primo mese d'estate porta con sé temperature miti e piacevoli, che invitano a trascorrere qualche ora all'aria aperta. I termometri che ancora non raggiungono livelli particolarmente elevati renderanno il tempo dedicato alle piante da giardino un vero e proprio attimo di relax, senza contare che questo hobby regalerà spazi belli e profumati da vivere per tutta l'estate.

Se nei mesi scorsi avete piantato i bulbi di iris e gigli, seminato la lavanda o riprodotto per talea rose e ortensie, arriva il momento di godere dei loro incredibili fiori e profumi. Chi vuole integrare questi spazi colorati potrà farlo con alcune varietà di piante che proprio a giugno vedono il momento migliore per essere messe a dimora.

Piante da fiore da collocare in giardino a giugno

Tra le specie botaniche da piantare direttamente in terra a giugno ci sono le azalee e le zinnie. Le prime sono piante fiorite di origine orientale, molto simili al rododendro. Se nelle loro zone d'origine rappresentano un simbolo di fortuna e prosperità, nei nostri giardini sapranno portare delle note di colore davvero uniche. Il miglior modo di propagazione dell'azalea è per talea, per cui se avete a disposizione una pianta "madre" a giugno potrete prelevare una porzione di ramo da collocare poi direttamente nel terreno (o se preferite, da pretrattare con acqua e ormoni radicanti per favorire lo sviluppo delle radici).

Amate le zinnie? Giugno è il momento perfetto per seminarle, avendo cura di scegliere zone ben soleggiate. Queste piante colorate infatti prediligono i raggi diretti del sole, anche se riescono a tollerare senza problemi qualche ora al giorno di ombreggiamento. Trattandosi di piante di origine desertica tollereranno bene anche i climi delle estati più torride, regalando splendidi fiori che vi accompagneranno fino all'autunno. Il nostro consiglio è quello di collocare i semi vicini tra loro, per evitare che queste piante a stelo possano creare antiestetici spazi vuoti.

Quali piante coltivare in vaso a giugno?

Coloro che possono contare solo su un terrazzo, o vogliono comunque alcune piante da vaso da collocare nelle fioriere da balcone, potranno trovare nei gerani la loro varietà botanica ideale. Facili da coltivare, resistenti e disponibili in una grande varietà di colori, i gerani sono sicuramente tra le piante fiorite più utilizzate. Un'ottima idea potrebbe essere quella di scegliere alcune varietà di gerani a cespuglio da alternare a quelli pendenti, giocando con le tante tonalità che offrono, e che vanno dal rosso intenso, al magenta, passando per il rosa pastello e il bianco.

Un'alternativa ai gerani potrebbe essere quella che vede splendide tagete, dai fiori molto simili alla calendula. In genere si piantano i semi in semenzaio alla fine del periodo invernale, per poi trasferirle nel terreno quando le temperature tendono ad alzare (fine maggio/inizio giugno).