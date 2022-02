Ghiacciaio dell’Apocalisse irraggiungibile per gli scienziati

Thwaites è soprannominato il Doomsday Glacier, si trova in Antartide ed è il ghiacciaio più grande del mondo. È stato ribattezzato come quello dell’Apocalisse perché si sta sciogliendo con il riscaldamento climatico.

Thwaites, il ghiacciaio più grande mondo farà alzare i mari di mezzo metro?

Se si scioglierà completamente, potrebbe far innalzare il livello dei mari di tutto il mondo di oltre mezzo metro, fino a 65 centimetri. Secondo l'American geophysical union potrebbe succedere entro 5-10 anni. Per questo l’Agu lo definisce una vera e propria bomba a orologeria per il nostro pianeta.



Per capire perché basta citare le dimensioni di questo gigante di ghiaccio del Polo Sud. Con 120 km di diametro per 192 mila km quadrati di superficie (l'Italia ne misura 300 mila) è più grande dello stato della Florida, ma anche di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord messi insieme. E sta già perdendo i pezzi: 50 miliardi di tonnellate di ghiaccio nell’ultimo anno, mille dal 2000.



Un gruppo di decine di scienziati, come racconta oggi il quotidiano britannico The Guardian, stava andando a studiarlo per capire meglio le sue condizioni e che cosa si può fare. Le loro due imbarcazioni sono state però bloccate da iceberg e ghiaccio nel mare che arrivano dal Thwaites. Per ora questa fondamentale missione scientifica, che vuole appunto mettere i piedi sul ghiacciaio e analizzarne la velocità dello scioglimento, è stata posticipata.



“Ci abbiamo provato per una settimana”, racconta David Holland, scienziato della New York University. “Nessuno può arrivare al Thwaites quest’anno”.