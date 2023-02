Due gatti vivono in vetta all’Everest: l’incredibile scoperta. VIDEO

I gatti vivono proprio ovunque, anche nel punto più alto del Pianeta: un team di ricercatori ha scoperto che sulla vetta dell’Everest vivono due gatti di Pallas, noti anche come manùl. A riportarlo è La Stampa, secondo cui si tratta non solo di una notizia curiosa ma anche di una importante scoperta scientifica per chi studia la conservazione di questi animali e la fauna locale.

“Una scoperta fenomenale”

“È una scoperta fenomenale, la prova che questa specie rara e straordinaria può vivere in cima al mondo, a temperature per l'uomo impossibili e in un habitat fortemente ostile”, ha detto la dottoressa Tracie Seimon del Zoological Health Program della Wildlife Conservation Society. “Lo sviluppo futuro delle ricerche ci aiuteranno a determinare esattamente quanti gatti di Pallas vivono sull'Everest. Da lì capiremo come e cosa fare per proteggerli, in modo da poter continuare a vivere la loro esistenza migliore in un luogo unico”.

Gatto di Pallas: cos’è e dove si trova

Il gatto di Pallas, il cui vero nome è manùl, è un felino diffuso soprattutto in Asia centrale. Sebbene all’apparenza possa sembrare molto simile a un normale gatto domestico, in realtà l’animale presenta alcune chiare differenze: le zampe sono infatti piuttosto corte, la parte posteriore del corpo pronunciata e il pelo molto spesso e folto. Quest’ultima caratteristica è fondamentale per i manùl, soprattutto per poter vivere in ambienti con temperature estreme come appunto l’Everest. Infine, il gatto di Pallas è un animale selvatico e schivo con gli esseri umani: insomma non è proprio adatto a vivere in casa come animale domestico!