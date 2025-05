Galline in affitto: spopolano gli allevamenti di pollame in casa

Galline in affitto: è questa l'ultima trovata che arriva dagli Stati Uniti d'America per contrastare il caro-uova che non accenna ad arrestarsi. Gli americani quando si tratta di trovare delle soluzioni, che poi diventano dei veri e propri trend, ne sanno sempre una più degli altri. L'ultima trovata è proprio quella di garantirsi una buona scorta di uova grazie al noleggio delle galline.

Galline in affitto: aumentano gli allevamenti di pollame

Yong-mi Kim, una donna residente a La Crescenta, vicino a Los Angeles, per contrastare l'impennata dei prezzi e il razionamento delle uova nei supermercati della sua città, ha deciso di seguire un "trend" che sta spopolando in America, e cioè noleggiare delle galline ovaiole. Una soluzione quella adottata da Yong-mi che è stata presa in considerazione anche da altri cittadini. La signora Kim si è rivolta a uno dei servizi di «noleggio galline» il più famoso della zona è «Rent The Chicken».

L'idea del «Rent the Chicken» non è affatto nuova ai tanti americani che ne stanno facendo uso in questi giorni, esiste infatti da circa ben dieci anni ed è nato in Pennsylvania. Il fenomeno ha fatto la sua fortuna a causa dell'epidemia da influenza aviaria. Negli anni l'attività si è estesa in più di 40 città del Nord America, grazie alle collaborazioni con allevatori locali.

Conviene noleggiare galline?

Noleggiare una gallina per ricavarne delle uova fresche non è del tutto economico. Quello che invece è certo, è che la qualità delle uova sarà sicuramente migliore. Questo fattore è dovuto dal fatto che le uova più tempo restano sugli scaffali dei supermercati più la qualità delle uova peggiora.

Il servizio dedicato al noleggio delle galline, offre pacchetti con prezzi che vanno dai 500 ai 1.000 dollari per un periodo di noleggio di sei mesi. Nell'offerta è incluso il pollame, il cibo, gli abbeveratoi e le mangiatoie, ma anche e soprattutto una guida su come allevare le galline. No manca ovviamente un pollaio di ottima fattura.

Ma quante uova si possono produrre? In fatto di numeri di uova prodotte, da quanto si apprende dai media americani che stanno dando maggiore risalto all'iniziativa, si riporta che con due galline si potrebbe arrivare a produrre anche 14 uova alla settimana. Una notevole quantità che per una famiglia di quattro persone basterebbe.