Fusione nucleare da record: nuova fonte di energia come da una “mini-stella”?

Vicini alla fusione nucleare da record? La nuova fonte di energia pulita per il futuro imita ciò che avviene nel cuore di “mini-stella". A far notizia è, in questi ultimi giorni, il reattore sperimentale europeo Jet - Joint European Torus - che ha generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt, ovvero il doppio di quella ottenuta 25 anni fa dalla stessa macchina. Cosa significa tutto ciò? Grazie al duro lavoro in team, ricercatori europei e italiani hanno ottenuto quantità di energia record dalle reazioni di fusione. Ciò apre la strada alla produzione di energia pulita grazie all'imitazione di quello che succede nel nucleo delle stelle.

Fusione nucleare da record: l'annuncio del sorprendente risultato ottenuto

Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel Regno Unito, durante l'annuncio di importanti risultati scientifici ottenuti nell'esperimento europeo a fusione Jet, che ha visto in prima fila anche la ricerca italiana, si è parlato del record che è stato raggiunto presso l'impianto europeo Jet ovvero presso il più grande e potente tokamak in funzione situato alle porte di Oxford.

L'importante passo in avanti della scienza? Il reattore sperimentale europeo Jet ha generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi. E' questa l'importante scoperta annunciata e che sicuramente farà a lungo discutere la comunità scientifica.

Tony Donné, responsabile del programma europeo sulla fusione nucleare Eurofusion ha sottolineato il "grande momento" per la ricerca nell'ambito che riguarda le energie green. Il risultato ottenuto dal reattore sperimentale Jet apre sicuramente nuovi scenari e fa compiere un notevole balzo in avanti. Alessandro Dodaro, responsabile del Gruppo di Ricerca italiano nell’ambito di Eurofusion e direttore del dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell’Enea, ha aggiunto che il record ottenuto da Jet: "potrà convincere anche i più scettici". Convincere su cosa?

In primis sul fatto che il nucleare non sia da considerarsi come "il male" in assoluto e che possa rivelarsi una importante fonte di energia pulita. Secondo il team di ricercatori la fusione nucleare è sempre stata guardata con scetticismo anche per la lentezza dei suoi progressi, tuttavia negli ultimi anni ha di nuovo suscitato interesse come strumento per combattere il cambiamento climatico. Il motivo? L’energia da fusione nucleare non emette gas serra. Oltre questo pare proprio che una piccola quantità di combustibile potrebbe alimentare una casa per centinaia di anni.

Ci sono dunque buone speranze per il futuro. A sottolinearlo è stato in primo Donné che ha detto: "Se possiamo mantenere la fusione per cinque secondi, possiamo farlo per cinque minuti e poi per cinque ore nelle macchine future".

Cos'è la fusione nucleare?

Cos'è la fusione nucleare? Si tratta di un processo che avviene quando due o più nuclei atomici si combinano insieme per formare un atomo più grande. Quest'ultimo ha una massa leggermente minore rispetto alla somma degli atomi di partenza. Tale differenza - durante il processo - si trasforma in energia così come teorizzato da Einstein con la famosa formula: E=mc2.