Fulmine cade a pochi metri da un uomo: il video dalla telecamera di sicurezza

Un fulmine è caduto a pochissimi metri di distanza da un uomo. Una tragedia sfiorata in Florida, Stati Uniti d'America, a Rod Murphy. L'uomo era uscito in giardino per spegnere gli irrigatori.

Florida, un fulmine cade in giardino: un uomo salvo per miracolo

In Florida, lo stato più a sud-est degli Stati Uniti, un uomo ha rischiato di essere colpito in pieno da un fulmine. Rod Murphy era uscito nel giardino di casa per spegnere gli irrigatori quando un fulmine è caduto a pochissimi centimetri di distanza da lui. Le previsioni meteo davano pioggia e per questo motivo Rod ha pensato bene di recarsi un attimo in giardino per spegnere gli irrigatori inconsapevole di quello che sarebbe successo poco dopo.

Il fulmine, infatti, è caduto nel giardino del vicino. E' stato un istante, un momento talmente veloce che non è sfuggito alle telecamere di sicurezza poste sul campanello di casa. L'uomo è ancora scosso da quanto accaduto: "i fulmini sono davvero pericolosi. Mi ha spaventato a morte!".

Il video del fulmine che cade a pochi cm da un uomo in Florida

FLORIDA LIGHTNING! ⚡️ Check out this powerful bolt *explode* a neighbor's yard over the weekend in Sebring. Wow! Credit: Rod Murphy @winknews @StormHour pic.twitter.com/iRk57HP0ww — Matt Devitt (@MattDevittWINK) May 10, 2022

Un fulmine è caduto in Florida a pochissimi metri di distanza da Rod Murphy. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, ma è ancora sotto shock. "Non pioveva. Era bello e caldo. Era nuvoloso, ma era tranquillo. E poi boom!" ha raccontato alla stampa americana. Al momento della caduta del lampo l'uomo si trovava da solo in giardino, mentre la moglie Denice era in camera da letto.

La donna è rimasta scioccata quando ha visto il video ripreso dalle telecamere di sicurezza: "ho sentito kaboom! Sembrava letteralmente che una bomba fosse esplosa. Per fortuna nessuno si è fatto male".