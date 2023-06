Frequenti risvegli notturni? Le abitudini quotidiane possono essere la causa

Svegliarsi ripetutamente durante la notte, oltre a essere molto fastidioso e frustrante, influisce negativamente sulla qualità del riposo e sulla quotidianità, facendoci sentire svogliati e poco energici.

Le possibili cause sono numerose ma, di sicuro, possono avere un effetto negativo l'ansia, lo stress e le attività serali non adatte a conciliare il riposo.

A cosa prestare attenzione

Il sonno è fondamentale per il benessere dell’organismo e per la salute psicologica: per questo avere un riposo di qualità è una sfida con cui molte persone si confrontano per lunghi periodi della vita. Uno dei motivi più frequenti dell’insonnia è uno stato emotivo non rilassato: le preoccupazioni e le ansie innescano un’attivazione eccessiva del sistema nervoso, ostacolando il riposo notturno.

Oltre a cercare di non portare fin dentro la camera da letto i pensieri del lavoro, può essere utile adottare una routine regolare prima di addormentarsi. Creare un ambiente confortevole e rilassante può essere molto utile, così come è importante non eccedere nel consumo di caffè e nell’utilizzo di dispositivi elettronici, soprattutto nelle ore serali della giornata.

Un altro aspetto molto spesso sottovalutato riguarda l’attività fisica: svolgere regolarmente esercizi nel corso della settimana favorisce un sonno di qualità e riduce lo stress emotivo.

È bene precisare che se il problema persiste - o addirittura peggiora - bisognerebbe consultare il medico, perché dietro ai disturbi del sonno potrebbero nascondersi problematiche fisiche o mentali più serie come depressione, ansia o disturbi del sistema endocrino.