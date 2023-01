Freddo record con -53° gradi: ecco la città considerata il Polo Nord cinese

Freddo da record. Proprio così. Le temperature si sono abbassate così tanto osando a scendere fino a livelli record tanto che si sono toccati i -53°. Dove? Ecco quale città è stata considerata il Polo Nord cinese. Tutte le informazioni.

Freddo record: la città più fredda della Cina

Dove si è registrato un vero e proprio freddo da record? A Mohe, ovvero nella città più settentrionale della Cina. Chiariamo subito una cosa. Si tratta di sicuro di una città davvero molto fredda. Forse non tutti sanno che Mohe si trova infatti nella provincia di Heilongjiang, vicino al confine con la Russia, ed è famosa come il “Polo Nord della Cina”. Nonostante ciò erano anni e anni che il termometro non scendeva così in basso. Si sono frantumati tutti i record. In che modo? Ebbene il termometro è sceso fino a toccare i -53°C. Insomma un freddo da record, un freddo che nessuno vorrebbe mai provare. Nel territorio limitrofo si sono toccate comunque temperature davvero molto basse, sintomo di un certo cambiamento climatico.

Studiosi e meteorologi del luogo stanno continuando a tener monitorate le temperature di Mohe e delle zone limitrofe per comprendere al meglio l'importanza del cambiamento climatico ed avere dati sempre più aggiornati. Per ora ciò che sappiamo per certo è che da venerdì le temperature sono scese sotto i -50°C per tre giorni consecutivi. Un fatto senza precedenti. Domenica scorsa, oltretutto, la stazione meteorologica locale ha registrato una temperatura record di -53°C intorno alle 7 del mattino. Il precedente primato era di -52,3°C. Dato non molto lontano da quello registrato domenica. Unico problema? Tale record era stato toccato nell'ormai lontano 1969.

Eppure i -53° non sono la temperatura più fredda registrata in Cina. Storici e studiosi sanno bene che nel dicembre 2009 si arrivò a -58°C nella città di Genhe che si trova nell'interno della Mongolia.

A Mohe è inverno da ottobre a maggio: il Paradiso per gli amanti degli sport invernali

Cos'altro sappiamo su Mohe oltre al recente record rimbalzato agli onori della cronaca? La città è un vero e proprio Paradiso terrestre per gli amanti degli sport invernali in primis perché qui è inverno da ottobre a maggio.