Frecce di Trenitalia: solo 2 bagagli gratis e multe di 50 euro. Tutte le nuove regole dall’1 marzo

Da venerdì 1 marzo scattano nuove regole per chi viaggia in treno. Secondo le disposizioni di Trenitalia, sulle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) potranno portare non più di due bagagli gratis. E non di qualsiasi dimensione: i limiti variano in base al biglietto.

Nuove dimensioni per i bagagli sulle Frecce

Per i passeggeri di seconda classe, in standard e premium, la somma delle dimensioni totali dei bagagli (lunghezza più larghezza più profondità) non potrà superare i 161 cm, ruote e manici compresi. Per i passeggeri di prima classe, business ed executive, il limite è di 183 cm. Qui trovate le disposizioni di Trenitalia.

Le valigie dovranno avere un’etichetta con i riferimenti del proprietario ed essere messo sul treno solo negli spazi indicati. Non sarà più ammesso lasciarle vicino alle porte e nei corridoi. Nuove regole anche per il trasporto di sci, passeggini e strumenti musicali, consentito anche in aggiunta al numero massimo di bagagli. Le dimensioni totali non potranno superare i 200 cm.

Trenitalia: nuove regole anche per le biciclette

Stesse disposizioni anche per biciclette e monopattini elettrici. In più dovranno essere riposti in una sacca al massimo grande di 80x110x45 cm. Attenzione, chi non rispetta le regole dovrà pagare una multa di 50 euro e scaricare i bagagli alla prima fermata disponibile.