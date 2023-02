Frane e allagamenti in Brasile: almeno 36 morti e gravi danni. VIDEO

Il Brasile nei giorni scorsi è stato investito da un’ondata di precipitazioni da record, che hanno causato allagamenti e frane in particolare lungo la costa Nord di San Paolo: qui sono almeno 36 le persone ad aver perso la vita, tra cui anche un bambino di 7 anni sommerso da una frana. Le operazioni di ricerca di eventuali dispersi sono ancora in corso, mentre le autorità stanno assistendo le persone che hanno perso la casa. “Era come un film dell’orrore”, ha detto una donna che ha trovato rifugio temporaneo in una chiesa evangelica. Molte sono le case crollate e le persone ancora sotto detriti e macerie.

La pioggia da record in Brasile: i dati

In Brasile è piena estate e le precipitazioni non sono state causate da un ciclone tropicale ma, come riporta La Repubblica, dal cambiamento climatico. Nella zona a Nord di San Paolo i dati sono impressionanti: sono caduti 600 litri di pioggia ogni metro quadrato. Tra le città più colpite ci sono São Sebastião, dove sono caduti 627 millimetri di pioggia, e Bertioga, con 683 millimetri. Il governatore Tarcísio de Freitas ha proclamato lo stato di pubblica calamità per 6 mesi in sei città lungo la cost Nord dello stato di San Paolo.