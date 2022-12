Forti nevicate in Piemonte e Liguria: le immagini del paesaggio

Una coperta di neve si è poggiata sul basso Piemonte e sulla Liguria occidentale, regalando suggestive immagini di paesaggi innevati.

Neve in Piemonte e Liguria: le immagini

Il vortice polare, che da inizio alla stagione invernale ha raggiunto l'Italia, portando nel nostro Paese l'aria fredda prodotta dalla calotta artica, si traduce in un calo drastico delle temperature accompagnato anche dalla neve. Nella giornata di ieri, 3 dicembre 2022, delle forti nevicate sono infatti scese nel Nord Italia, interessando in particolare il basso Piemonte e le zone interne della Liguria occidentale. La neve è scesa in modo molto abbondante in queste aree, con accumuli addirittura fino a 50-60 cm nelle località al di sopra dei 900 metri. Ma non sono state colpite solo le zone a una simile altitudine, anche quelle collinari sono state imbiancate, scendendo fino ai 250 metri. Località come Mondovì, Cuneo e Ceva, così come l'Alta Langa, hanno visto aprirsi il mese di dicembre con delle nevicate molto abbondanti senza creare però particolari scompigli.

Nella zona del Savonese una forte bufera di neve ha imperversato sul passo appenninico che divide la Val Bormida dal versante marittimo. Ed è proprio la provincia di Savona, col suo monte Settepani, a detenere il record di giornata: sul rilievo, alto 1386 metri, si sono accumulati ben 60 cm di neve. Accumuli notevoli fino a 40 cm anche sulle Alpi Liguri tra le Valli Arroscia e Tanaro, dove era stata diramata l'allerta gialla.

Proprio grazie alle previsioni ampiamente anticipate, la neve non ha comportato alcun tipo di problema, regalando anzi delle meravigliose immagini di paesaggi imbiancati da un candido e soffice manto che avvolge tetti e strade. Sono moltissimi infatti gli abitanti della zona di confine tra le due regioni, Piemonte e Liguria, che hanno immortalato e ripreso le scene della neve cadere regalando così un assaggio di scenario natalizio con più di 20 giorni d'anticipo.