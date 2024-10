Foliage: ecco alcuni luoghi in Italia dove ammirare i colori dell’autunno

Con l'arrivo dell'autunno tornano il foliage e gli incredibili colori delle foglie tra ottobre e novembre. Da anni, il foliage è diventato un apputamento fisso per tantissime persone e curiosi.

Foliage, significato dell'evento autunnale

La stagione autunnale se da un lato è segnata dal ritorno del maltempo e del freddo dall'altro regala spettacoli di colori con le mille sfumature del fogliame degli alberi. Proprio in autunno è possibile ammirare lo spettacolo naturale del foliage. Per ammirarlo non è necessario per forza di cose recarsi al Central Park a New York o in Giappone, anche in Italia è possibile vivere questa esperienza a stretto contatto con la natura.

Il termine foliage deriva dal francese e sta ad indicare le infinite colorazioni e sfumature delle foglie degli alberi durante la stagione autunnale prima di cadere dell'albero. Si passa dal verde brillante dato dalla clorofilla al verde pallido per poi virare verso il giallo accesso, l'ocra e in alcuni casi anche all’arancione o al rosso ruggine o vermiglio fino al al marrone della foglia secca che cade dall'albero.

Uno spettacolo degno di un pittore che merita di essere ammirato almeno una volta nella vita sia da soli che in compagnia visto che tra i benefici del foliage ci sono benefici psicofisici. Se stai pensando di organizzare un weekend o semplicemente una gita fuori porta per godere del fenomeno naturale del foliage, ecco una lista di posti dove poter vivere un'esperienza indimenticabile.

Foliage in Italia: ecco dove ammirarlo

Dal 12 ottobre fino al 7 novembre è possibile ammirare il foliage in Italia salendo a bordo del treno del Foliage; si tratta di un percorso di 52 km che collega Domodossola a Locarno tramite la storica ferrovia della Vigezzina-Centovalli. Un viaggio della durata di circa 2 ore alla scoperta del foliage passando tra 83 ponti e 31 gallerie.

Non solo, è possibile ammirare lo spettacolo del foliage nel Monferrato dove le foglie dei vigneti si colorano di rosso e color ruggine. Dai Colli Tortonesi al Gaviese, in Piemonte in genere, è possibile godere in molti posti di questo meraviglioso e malinconico spettacolo della natura andando a caccia di foglie dai colori più diversi. Una vera e propria esplosione di colori che vi regalerà emozioni mai provate prima.

Si può ammirare il foliage nella Langhe, tra le province di Cuneo ed Asti. Un'altra imperdibile esperienza, visto che qui le foglie gialle del Moscato e del Nebbiolo si mischiano con quelle rosse del Dolcetto e quelle violacee del vitigno della Barbera. Da segnalare anche l'Oasi Zegna inaugurata nel 1993 dall'imprenditore Ermenegildo Zegna. L'Oasi si trova sulle montagne di Trivero, nel Biellese, e qui si può godere di un meraviglioso foliage immersi tra betulle, abeti, faggi e larici. Infine ecco altri luoghi tutti italiani dove ammirare il foliage: