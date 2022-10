Florida, tra le strade inondate dall'uragano Ian nuota un pesce misterioso (forse uno squalo). Il video diventa virale in poche ore

Credit: Twitter - Dominic Cameratta

In Florida, tra le strade inondate per colpa dell'uragano Ian, pare nuotare un pesce misterioso, o meglio uno squalo. Le immagini dell'animale sono diventate virali in poche ore. Il video ha fatto il giro del mondo e molti si chiedono cosa stia accadendo. Come ha fatto lo 'strano pesce' a perdere completamente l'orientamento?

Floria: uno squalo per le strade allagate?

Un grosso pesce, che ai più è apparso essere un giovane squalo, è stato filmato mentre nuotava su una strada allagata di Fort Myers, in Florida. Le immagini hanno fatto il giro del mondo diventando virali sui social. Come mai? Ebbene lo squalo pare aver perso l'orientamento. Tutta colpa dell'uragano Ian. In fin dei conti nel comune nella contea di Lee, nella Florida sudoccidentale, siccome la città è stata duramente colpita dal passaggio dell'uragano, non sono più chiari i confini. L'acqua ha invaso diverse zone della cittadina ed è salita ad alti livelli rendendo molto simili al mare anche strade e giardini, oltre a diverse case.

My buddy just sent me a video of this this shark swimming down his back yard in Fort Myers 😂#hurricane #Ian #HurricaneIan pic.twitter.com/kLon2z3F8Q — THE Alex (@TruthsBeTolds) September 28, 2022

Così, a quanto pare, alle 8 del mattino, Dominic Cameratta, affacciato dal retro della sua casa, si è accorto della presenza del grosso pesce che nuotava con non poca difficoltà. Che pesce era? Cosa stava succedendo? Senza farsi troppe domande Cameratta lo ha filmato e ha diffuso il video suo social lasciando agli altri cercare di comprendere l'accaduto.

La spiegazione più plausibile della presenza del grosso pesce per strada

Quale spiegazione si nasconde dietro l'accaduto? L'uragano Ian può aver fatto perdere l'orientamento ad alcuni pesci? Su alcuni media americani sono apparse le idee più assurde. Tra le spiegazioni più plausibili ve ne è una che pare andare per la maggiore. A quanto pare la casa di colui che ha realizzato il video divenuto virale si trova nei pressi di un laghetto esondato a causa dell'uragano. Oltre a questo pare che tale laghetto sia vicino ad un piccolo fiume che sfocia nella baia di Estero. E' dunque possibile che lo squalo non abbia perso totalmente l'orientamento, ma abbia trovato una via di fuga e poi sia rimasto impantanato in una zone dove nuotava a fatica.

A supportare questa tesi è stato anche il professor Yannis Papastamatiou, biologo marino esperto di comportamento degli squali presso la Florida International University. Il professore ha spiegato al Tampa Bay Times che tra i comportamenti degli squali vi è quello di fuggire dalle baie poco profonde prima degli uragani. Ad allertarli sarebbe il cambiamento di pressione barometrica. Fuggendo, quindi, lo squalo che si è perso, invece di tornare in mare aperto, si sarebbe ritrovato a risalire il fiume arrivando nel laghetto dietro casa del signore che ha realizzato il video virale.

Potrebbe essere quest'ultima una spiegazione plausibile? Pare proprio di sì. C'è però chi non è ancora convinto, vedendo le immagini, che il grosso pesce sia davvero uno squalo.