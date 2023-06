Florida, invasione di lumache giganti: la situazione

In Florida sono alle prese con l'invasione da parte di una popolazione di lumache terrestri giganti, una specie invasiva che si riproduce rapidamente. Cosa sta succedendo? Ecco le notizie che giungono fino a noi (non è la prima volta che accade, pare ci sia un precedente nel 2022).

Lumache giganti in Florida: una vera e propria invasione

In Florida, attraverso la propria pagina web, il Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida (Fdacs) ha confermato la presenza di lumache giganti di terra africane nell'area di New Port Richey della contea di Pasco, più specificatamente nel villaggio di Broward Country. Vista l'invasione registrata, l'intera area si trova in quarantena. Cosa sta succedendo? Ebbene per contrastare tali animali giganti, che si riproducono anche in fretta, è stato deciso di procedere con pesticidi potenti contro i molluschi. Come mai questa decisione?

Giant African land snails are back in Florida.

The state has declared a quarantine & treatment area over a few square miles in the Broward County city of Miramar, Lee County, which is home to Fort Myers & Pasco County, north of Tampa.#GiantAfricansnails #Florida pic.twitter.com/AKpLXgAfvs — ∼Marietta (@MariettaDaviz) June 24, 2023

Le lumache di terre africane sono note come grandi divoratrici di piante e colture capaci di produrre ingenti danni all'agricoltura, e addirittura arrivare anche a mangiare la calce degli edifici compromettendone la stabilità. Insomma per la sicurezza degli abitanti e per salvaguardare il comporto agricolo e l'economia del paese si è deciso di fermare il prima possibile l'invasione da lumache giganti. C0s'altro sappiamo di queste ultime? In primis che sono marroni, possono arrivare a pesare anche fino a un chilo e si nutrono di:

piante

noccioline

fagioli

meloni

Oltre a ciò pare proprio che siano in grado di riprodursi a un ritmo molto veloce.

Cosa ha scatenato l'invasione? I fattori sono ancora da chiarire. Nel frattempo fioccano i divieti nelle zone interessate. E' stato imposto alla popolazione di non spostare lungo il terreno le lumache giganti africane nonché di portare piante, parti di suolo o rifiuti da attività di giardinaggio fuori dall'area rossa.

I rischi per la salute dell'uomo

I problemi causati dalle lumache giganti non riguardano solo l'economia e l'urbanistica e pertanto anche la sicurezza dell'uomo, bensì anche la salute di quest'ultimo. Come mai? Ebbene questi molluschi sono portatori - come è noto agli scienziati - di un parassita noto come verme polmonare del topo che può causare infezioni.