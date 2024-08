Fine agosto ricco di spettacoli celesti: "baci" e stelle cadenti promettono di tenerci con gli occhi incollati al firmamento

Sarà una fine del mese memorabile per tutti gli appassionati di fenomeni celesti, che potranno contare nei prossimi giorni in un calendario celeste davvero molto ricco. Ad aprire lo spettacolo sarà il nostro satellite naturale, che nella notte tra il 25 e il 26 agosto si troverà immerso nelle Pleiadi. A seguire avremo il "bacio" Luna-Giove e poi la "danza celeste" tra il nostro satellite e Marte. Una serie di appuntamenti da non perdere, che saranno incorniciati da una pioggia di stelle cadenti.

Una meravigliosa settimana di spettacoli celesti

Agosto è sicuramente uno dei mesi più "ghiotti" per gli skywatcher, non solo per le Lacrime di San Lorenzo ma per una serie di eventi che sembrano non volerci far staccare gli occhi dal firmamento. D'altronde anche le temperature più miti invitano a trascorrere qualche ora in più all'aria aperta e sono in molti che ne approfittano per dedicarsi all'osservazione del cielo notturno.

Quella che sta per iniziare sarà una settimana davvero "magica" per gli appassionati di eventi celesti, che potranno contare su una serie di spettacoli mozzafiato e tutti visibili a occhio nudo. Come fanno sapere dall’Uai, l'Unione astrofili italiani, la Luna all’Ultimo Quarto farà il suo ingresso nella costellazione del Toro, dove sarà protagonista di una serie di congiunzioni consecutive.

Luna immersa nelle Pleiadi, uno spettacolo imperdibile

Ad aprire questa incredibile serie di eventi sarà la vicinanza tra la Luna e l'ammasso stellare delle Pleiadi, prevista per la seconda parte della notte tra il 25 e il 26 agosto.

Le Pleiadi rappresentano uno spettacolo anche da sole, arrivando a regalarci in una notte stellata fino a 12 meteore ogni ora in luoghi lontani dalle fonti di inquinamento luminoso e uno ZHR di 4 o 5 stelle cadenti anche a chi si trova in città. Se a questo aggiungiamo la vicinanza del nostro satellite naturale lo spettacolo è assicurato.

©Stellarium - cielo del 26 agosto ore 2:00 circa

Arriva il bacio Luna-Giove

Non ci sarà neppure il tempo di staccare gli occhi dal firmamento, perché ad appena 24 ore dallo spettacolo della Luna immersa nelle Pleiadi il nostro satellite ci regalerà un altro imperdibile spettacolo.

Lasciato l'ammasso stellare la Luna si dirigerà verso il Gigante gassoso, per regalarci una congiunzione spettacolare. Nelle ultime ore della notte tra il 26 e il 27 agosto potremmo ammirare uno dei più romantici "baci celesti" Luna- Giove, con i due corpi celesti immersi in una suggestiva concentrazione di astri,.

A osservarli ci saranno infatti le Pleiadi, la stella Aldebaran e il pianeta Marte.

©Stellarium - cielo del 27 agosto ore 2:00 circa

Il "bacio" Luna-Marte chiude la serie di appuntamenti celesti

Dopo aver salutato il nostro satellite e il Gigante gassoso, non dovremmo abbassare lo sguardo. Un altro appuntamento ci attende infatti poco prima dell'alba del 28 agosto. Ancora un volta sarà il nostro satellite naturale a regalarci emozioni, incontrando Marte tra le prime luci del giorno.

Sorpassato Giove, il satellite naturale si dirigerà verso il Pianeta Rosso, offrendoci uno spettacolo che, se il tempo sarà clemente, potremmo ammirare anche a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 28 agosto ore 3:00 circa

Le alfa Cignidi faranno da cornice agli ultimi show celesti d'agosto

Tutti questi spettacoli celesti saranno incorniciati da una meravigliosa pioggia di stelle cadenti. Le alfa Cignidi raggiungeranno infatti il loro picco tra il 24 e il 25 del mese e come sempre accade promettono di "infiammare" il cielo anche nei giorni immediatamente successivi a quello di massima attività.

Certo, non si tratterà di uno spettacolo mozzafiato come quello che ci hanno regalato nei giorni scorsi le mitiche Perseidi, ma le alfa Cignidi 2024 si presentano sotto i migliori auspici. Con uno ZHR compreso tra 2 e 5 meteore ogni ora, il radiante che resterà visibile tutta la notte culminando verso mezzanotte a quasi +80 gradi e, con la Luna che non creerà eccessivo disturbo, non è da escludere che possano davvero incantarci.