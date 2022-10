Filippine devastate dalla tempesta tropicale Nalgae: ecco cosa sta succedendo. Foto e video

Lagpas isang dosena na ang nasasawi sa Maguindanao dahil sa Tropical Storm, ayon sa huling pahayag ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.



TS #Nalgae or #PaengPH is still intensifying and affecting the whole Philippine Archipelago. #ClimateCrisis pic.twitter.com/Ve4Nms9tUB