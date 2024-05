Festa della mamma 2024, quando si celebra e che significato ha questa ricorrenza

Sta per arrivare la Festa della mamma, una ricorrenza molto sentita non solo in Italia, ma anche all'estero. Come nasce, quale è il suo significato e come viene celebrata nel nostro Paese e in altre nazioni?

Origini della Festa della mamma

Perché c'è una giornata speciale, in cui celebrare le mamme? Le origini di questa ricorrenza hanno radici antichissime. Fin dall’antichità le popolazioni politeiste avevano numerosi riti che celebravano Madre Terra e le divinità legate alla rinascita della natura in primavera.

Tra i greci invece c'era l'abitudine di celebrare Rea, la madre di tutti gli dei, mentre gli antichi romani era Cibele - la divinità simbolo della Natura e di tutte le madri - a ricevere attenzioni particolari. Sembra che la scelta di festeggiare la festa della Mamma in un mese primaverile, in cui la natura si risveglia, risalga proprio a queste origini.

La nascita di questa ricorrenza in Italia si deve a Don Otello Migliosi. Era il 1957 quando il sacerdote - nel borgo di Tordibetto ad Assisi - decise di celebrare per la prima volta la figura materna. Un altro "pioniere" è stato Raul Zaccari - Senatore e Sindaco di Bordighera - che nel 1956 ha istituito il primo festeggiamento.

Quando si celebra la festa della Mamma 2024?

La data in cui si celebra la festa della Mamma non è la stessa in ogni Paese del mondo. In Italia questa ricorrenza è stata fissata nella seconda domenica di maggio, motivo per cui la Festa della Mamma 2024 sarà il prossimo 12 maggio.

Lo stesso giorno la figura materna verrà festeggiata in Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Lettonia, Malta, Malaysia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Porto Rico, Singapore, Slovacchia, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Venezuela, Nigeria e Giappone.

In Irlanda e nel Regno Unito invece questa festa cade la quarta domenica di Quaresima, mentre altre nazioni la festeggiano a febbraio, marzo, aprile, agosto, novembre o dicembre.