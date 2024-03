Giornata Internazionale della donna, perché si celebra l'8 marzo con una mimosa?

Perché la Festa della Donna si celebra l'8 marzo e come è nata l'usanza di donare piccoli mazzetti di mimosa? In questa giornata dedicata alla donna scopriamo qualche curiosità sulle origini della ricorrenza e sulla scelta del fiore simbolo.

Perché si celebra l'8 marzo con una mimosa?

La Giornata Internazionale della Donna, celebrata l'8 marzo di ogni anno, è un'occasione per riconoscere e riflettere sui progressi raggiunti nella lotta per i diritti delle donne, oltre a richiamare l'attenzione su quelle questioni che richiedono ancora azioni e cambiamenti. La scelta di regalare una mimosa in questa giornata ha radici storiche e simboliche specifiche.

La tradizione di associare la mimosa alla Giornata Internazionale della Donna risale al dopoguerra in Italia. Nel 1946, Rita Montagna, una partigiana, insieme ad altre donne del Partito Comunista Italiano e dell'Unione Donne Italiane, cercava un simbolo che potesse rappresentare la rinascita e la forza femminile in occasione della prima celebrazione della Donna nel dopoguerra.

Come mai proprio la mimosa

I motivi per i quali è stata scelta la mimosa:

Disponibilità e accessibilità: La mimosa fiorisce all'inizio di marzo in Italia, rendendola facilmente reperibile in questo periodo dell'anno. La sua abbondanza e il basso costo hanno garantito che tutte le donne potessero riceverla o regalarla, indipendentemente dalla classe sociale. Simbolismo: La mimosa è vista come un simbolo di forza, sensibilità e bellezza. La sua fioritura precoce e la capacità di prosperare anche in terreni difficili ne fanno un emblema di rinascita e resistenza, riflettendo le qualità associate alla lotta per i diritti delle donne. Contrasto e visibilità: La vivida fioritura gialla della mimosa la rende notevole, simboleggiando la luce e l'ottimismo, e contribuendo a rendere visibile la celebrazione della giornata e i suoi messaggi.

La mimosa non solo celebra i traguardi raggiunti dalle donne, ma serve anche come promemoria dei continui sforzi necessari per raggiungere la parità di genere.