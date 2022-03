Festa della donna 2022: notte illuminata dalla falce di Luna e dalle Pleiadi

La notte della festa della donna 2022, ovvero dell'8 marzo, sarà illuminata dalla falce di Luna e dalle Pleiadi. Lo spettacolo astronomico renderà la serata ancor più magica e particolare offrendo a tutti un motivo in più per tenere il naso all'insù ed ammirare lo spettacolo. La congiunzione astrale tra le Pleiadi e la falce di Luna lascerà, senza ogni ombra di dubbio, tutti di stucco.

Come vedere la falce di Luna e le Pleiadi la notte dell'8 marzo?

Come vedere durante la sera dell'8 marzo, giorno della Festa della donna 2022, lo spettacolo naturale offerto dalla falce di Luna e dalle Pleiadi? La spettacolare congiunzione astrale sarà incastonata dalla costellazione del Toro. Occorrerà guardare poco più a destra e in basso rispetto alla stella Aldebaran, una delle più brillanti del firmamento. Tutto prenderà il via quando le Sette Sorelle ovvero le Pleiadi faranno la loro comparsa dopo il tramonto del Sole. L'incontro con la falce di Luna crescente, prossima al Primo Quarto, previsto per le 11:45 di giovedì 10 - sarà visibile verso Ovest.

Occorrerà per forza un cannocchiale professionale? Certo che no. Lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo. Le Pleiadi hanno inoltre una forma inconfondibile. Impossibile non scorgerle. Guardando la Luna basterà oltretutto guardare poco più in alto e a destra facendo attenzione ad allontanarsi quanto basta da ogni sorta di inquinamento luminoso. Solo fari e lampioni o luci dei vari locali potranno, infatti, disturbare la visione dello spettacolo naturale.

Il momento migliore per osservare la congiunzione sarà poco prima della mezzanotte. Lo spettacolo, infatti, non durerà tutta la notte ma terminerà prima dell'arrivo del 9 febbraio 2022.

Cosa sono le Pleiadi?

Cosa sono le Pleiadi? Chiamate anche Sette sorelle o Chioccetta, non sono altro che un ammasso aperto visibile nella costellazione del Toro. Piuttosto vicine alla Terra, ovvero a soli 440 anni luce, le Pleiadi sono visibili a occhio nudo. Tutte le componenti sono circondate da leggere nebulose a riflessione, osservabili specialmente in fotografie o con un cannocchiale professionale a lunga esposizione.

Va sottolineato però come nell'ammasso delle Pleiadi vi siano alcune stelle più vicine e luminose visibili anche ad occhio nudo dalla Terra, ma altre stelle lontane, fredde e poco luminose che non possono essere scorte a occhio nudo.