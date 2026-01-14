FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. False email per rinnovo tessera sanitaria: perché non bisogna cli...

False email per rinnovo tessera sanitaria: perché non bisogna cliccare sul link

Il Ministero della Salute mette in guardia i cittadini dalla circolazione di mail false circa il rinnovo della tessera sanitaria.
Curiosità14 Gennaio 2026 - ore 17:36 - Redatto da Meteo.it
Curiosità14 Gennaio 2026 - ore 17:36 - Redatto da Meteo.it

Da alcuni giorni circolano false mail per rinnovo tessera sanitaria che riportano il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing a tema tessera sanitaria che ha spinto lo stesso Ministero della Salute a lanciare un allarme ai cittadini.

Tessera sanitaria: l'allarme del Ministero della Salute su false email per rinnovo

Attenzione alla truffa in corso delle false email per il rinnovo della tessera sanitaria. Il Ministero della Salute ha messo in guarda tutti i cittadini di una campagna di phishing pensata per sottrarre dati personali e sensibili.

Da diversi giorni a tantissime persone sono state recapitate delle false email con tanto di logo del Ministero della Salute per rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una vera e propria truffa pensata con l'invio di email fraudolente che  invitano il singolo utente a cliccare su di un link per richiedere il rinnovo della tessera sanitaria.

Cliccando sul link si apre un sito falso con una grafica similare a quello istituzionale in cui viene richiesto l'inserimento di dati personali e sensibili. Non bisogna cliccare sul link della falsa email né tantomeno inserire i propri dati personali che potrebbero successivamente essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Truffa email false per rinnovo tessera sanitaria

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un avviso che mostra chiaramente l'immagine del sito fake. Per riconoscere la truffa è importante sapere che il Ministero della Salute non invia mai alcuna email per il rinnovo della tessera sanitaria né tantomeno richiede dati personali sensibili.

La tessera sanitaria, infatti, ha una durata di 6 anni e in caso di smarrimento o furto non va richiesto alcun rinnovo. Una volta scaduta viene inviata automaticamente al domicilio segnalato. In caso di problemi o particolari richieste è possibile avanzare richiesta solo tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per non cadere nella truffa delle email false per il rinnovo della tessera sanitaria, il Ministero della Salute invita a non cliccare sul link contenuto nelle mail sospette, a non fornire dati sensibili e personali e a cancellare immediatamente il messaggio.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Come rendere la casa più calda e confortevole con le temperature gelide
    Curiosità9 Gennaio 2026

    Come rendere la casa più calda e confortevole con le temperature gelide

    Ecco alcuni consigli su come rendere la casa più calda e confortevole anche nelle giornate più gelide in cui il termometro scende sotto zero.
  • Albero di Natale e addobbi: come conservarli per l’anno prossimo
    Curiosità8 Gennaio 2026

    Albero di Natale e addobbi: come conservarli per l’anno prossimo

    Conservare correttamente l’albero di Natale e gli addobbi non richiede molto tempo, ma fa davvero la differenza.
  • Riscaldamento domestico e gelo notturno: conviene spegnerlo o lasciarlo acceso?
    Curiosità8 Gennaio 2026

    Riscaldamento domestico e gelo notturno: conviene spegnerlo o lasciarlo acceso?

    Le temperature rigide della notte sollevano un quesito: meglio spegnere del tutto il riscaldamento prima di andare a letto o lasciarlo acceso?
  • Roma, i caldarrostai dovranno cuocere le castagne col fotovoltaico
    Curiosità30 Dicembre 2025

    Roma, i caldarrostai dovranno cuocere le castagne col fotovoltaico

    Caldarrostai romani: nuova delibera riscrive l'organizzazione dello spazio pubblico e l'aspetto delle postazioni. Cosa cambia?
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Tendenza14 Gennaio 2026
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Gennaio ore 18:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154