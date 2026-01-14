False email per rinnovo tessera sanitaria: perché non bisogna cliccare sul link

Da alcuni giorni circolano false mail per rinnovo tessera sanitaria che riportano il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing a tema tessera sanitaria che ha spinto lo stesso Ministero della Salute a lanciare un allarme ai cittadini.

Tessera sanitaria: l'allarme del Ministero della Salute su false email per rinnovo

Attenzione alla truffa in corso delle false email per il rinnovo della tessera sanitaria. Il Ministero della Salute ha messo in guarda tutti i cittadini di una campagna di phishing pensata per sottrarre dati personali e sensibili.

Da diversi giorni a tantissime persone sono state recapitate delle false email con tanto di logo del Ministero della Salute per rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una vera e propria truffa pensata con l'invio di email fraudolente che invitano il singolo utente a cliccare su di un link per richiedere il rinnovo della tessera sanitaria.

Cliccando sul link si apre un sito falso con una grafica similare a quello istituzionale in cui viene richiesto l'inserimento di dati personali e sensibili. Non bisogna cliccare sul link della falsa email né tantomeno inserire i propri dati personali che potrebbero successivamente essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Truffa email false per rinnovo tessera sanitaria

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un avviso che mostra chiaramente l'immagine del sito fake. Per riconoscere la truffa è importante sapere che il Ministero della Salute non invia mai alcuna email per il rinnovo della tessera sanitaria né tantomeno richiede dati personali sensibili.

La tessera sanitaria, infatti, ha una durata di 6 anni e in caso di smarrimento o furto non va richiesto alcun rinnovo. Una volta scaduta viene inviata automaticamente al domicilio segnalato. In caso di problemi o particolari richieste è possibile avanzare richiesta solo tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per non cadere nella truffa delle email false per il rinnovo della tessera sanitaria, il Ministero della Salute invita a non cliccare sul link contenuto nelle mail sospette, a non fornire dati sensibili e personali e a cancellare immediatamente il messaggio.