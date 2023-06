Europa, quali sono le città con il miglior rapporto qualità-prezzo per l’estate 2023: ecco dove viaggiare

Quali sono in Europa le città con il miglior rapporto tra qualità e prezzo per questa estate 2023? Dove conviene viaggiare o prenotare le proprie vacanze? Ecco alcuni consigli utili per chi, in questi giorni, sta pianificando le proprie ferie e sogna di scoprire le meraviglie che ha da offrire l'Europa con esperienze davvero uniche.

Europa: ecco le città con il miglior rapporto tra qualità e prezzo

Quando si decide dove andare in vacanza occorre sempre fare i conti con il proprio budget. Tra biglietti aerei, soggiorni in hotel, ristoranti e quant'altro, infatti, si fa in fretta a rimanere con le tasche vuote. Al posto di rinunciare alla vacanza è sempre bene pianificare bene i propri spostamenti e valutare attentamente dove andare. Chi vuole visitare l'Europa, pertanto, non può non controllare la classifica delle città più economiche ovvero delle città europee con il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

A stilare l'importante classifica delle città d'Europa con il miglior rapporto tra qualità e prezzo è stato il Post Office Travel Money attraverso il confronto tra i costi delle vacanze brevi e l'analisi degli elementi più importanti come:

alloggio

pasti

accesso alle attrazioni culturali

Per stilare la classifica sono state prese in considerazione ben 35 città europee, tenendo in considerazione 12 spese che i turisti solitamente effettuano durante le loro vacanze come: una cena per due persone, un pernottamento per due ospiti in una struttura a tre stelle durante il fine settimana, visite varie e trasporti.

Cosa è emerso dunque? Quale è la città più economica? Prima in classifica è risultata essere Lisbona. La capitale del Portogallo, rispetto all'estate scorsa, ha aumentato i prezzi solo del 2%. Si può andarci in vacanza con solo poco più di 261 euro.

Le altre città in classifica

Quali altre città europee sono entrate in classifica? Dopo Lisbona, al secondo posto, vi è la capitale della Lituania ovvero Vilnius. Terzo posto per Cracovia che chiude così il podio. Le altre città?