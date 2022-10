Europa, caldo eccezionale: temperature più alte di 10-12 gradi

Il caldo anomalo che ha colpito in queste ultime settimane il nostro Paese e gran parte dell'Europa, originando temperature ben al di sopra della media di periodo, è destinato a intensificarsi nei prossimi giorni. Previsto infatti un ulteriore aumento delle temperature con punte eccezionali di 12 gradi sopra la media.

Temperature ottobre, valori eccezionali in gran parte d'Europa

Si tratta senza dubbio di un ottobre insolito dal punto di vista delle temperature climatiche, con valori molto più alti della media nel settore compreso tra Francia e Italia, dove nei giorni scorsi le colonnine di mercurio hanno raggiunto i 33 gradi in Corsica, e fatto registrare 30° a Marsiglia, a Tolosa e a Olbia.

L'anomalia climatica delle ultime settimane tuttavia, non solo sembra destinata a perdurare, ma subirà un ulteriore incremento con l'ulteriore risalita della bolla d'aria calda di matrice africana - che approfittando dell'indebolimento della depressione atlantica che tenderà ad allontanarsi dal comparto settentrionale retrocedendo verso sud ovest - arriverà a interessare anche la Polonia, la Germania, il Baltico e buona parte della Svezia meridionale.

Tutto ciò porterà il nostro continente a fare i conti con un "termometro impazzito" e se in Europa centro occidentale e settentrionale si potranno registrare anomalie climatiche con temperature fino a 12 gradi sopra la media, anche la parte sud orientale e il Regno Unito si troveranno a fare i conti con un caldo decisamente anomalo, con punte di 6/8 gradi in più. Insomma, farà caldo ovunque e per trovare valori più prossimi a quelli autunnali dovremmo spostarci fino alla Russia settentrionale, praticamente salire fino in Siberia.

Europa sotto la morsa della 3° Ottobrata

Temperature in salita in tutto il continente, con le anomalie climatiche che si faranno sentire un po' ovunque: la terza ottobrata si annuncia particolarmente intensa, con valori decisamente alti per il periodo.

Quello che stiamo vivendo è un autunno con valori tipici dell'estate tropicale, con il caldo che per il momento non accenna ad abbandonare l'Europa, facendo registrare temperature decisamente anomale. Per il fine settimana previsto un clima mite a Berlino, che arriverà a toccare i 22/23° - con uno scarto di 10 gradi sopra la media.

Colonnine di mercurio "impazzite" anche a Parigi dove probabilmente si raggiungeranno i 24/25 gradi - con valori di 8/9 gradi sopra la media. Anche Londra risentirà dell'anticiclone africano con massime fino a 20/22°, che porteranno i valori a 6/7 gradi sopra la media. Caldo fuori stagione anche a Stoccolma dove le massime potranno raggiungere i 18°C e ad Helsinki, dove si potrebbe arrivare a sfiorare i 16/17 gradi.