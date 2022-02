Etna, nuova eruzione. Lava dal cratere di Sud Est e nube di cenere alta 12 km: le immagini

A pochi giorni di distanza dalla spettacolare eruzione dell'Etna, il vulcano siciliano torna a dare spettacolo con una fontana di lava dal cratere Bocca Nuova. La nube di cenere ha raggiunto i 12 km di altezza.

Fontana di lava: l'Etna torna a dare spettacolo

Dalle prime ore di ieri mattina - 21 febbraio 2022 - l'Osservatorio Etneo ha registrato una nuova attività al cratere sud est del vulcano. Alle 9 l'ampiezza media del tremore vulcanico ha iniziato ad aumentare e il tremore è stato localizzato nelle sorgenti sotto il cratere Bocca Nuova. Il costante aumento di attività è poi culminato in una nuova, spettacolare fontana di lava scaturita a tarda mattinata.

Il getto di lava dal cratere è poi terminato intorno alle ore 15,00. La montagna siciliana torna così a dare spettacolo, a pochi giorni dalla prima eruzione Etna del 2022.

Una nube vulcanica alta 12 km

L'attività del cratere ha dato origine a una nube vulcanica che è arrivata fino a 12 chilometri di altezza, disperdendosi in direzione sud est. Stando a quanto riportato dalla Protezione civile regionale dell'isola, la cenere vulcanica ha iniziato a cadere su molte località del Catanese, in particolare il fenomeno si è registrato nei comuni di Zafferana Entea, Santa Venerina, Acireale, Milo, Viagrande e Trecastagni. Sempre a causa della nube vulcanica poi, l'Ingv ha emesso una allerta rossa per il volo.

Aeroporto internazionale di Catania chiuso

L'aeroporto internazionale Fontanarossa di Catania è stato chiuso e i voli in arrivo dirottati sull'aeroporto di Palermo Falcone - Borsellino. Lo scalo aereo catanese è stato poi riaperto alle ore 15,30, anche se la temporanea chiusura ha fatto registrare ritardi nei voli per diverse ore.