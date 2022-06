Etna, nuova eruzione: la lava che scorre nella Valle del Bove

Foto da Ingv

Immagini mozzafiato quelle che arrivano dalla Sicilia: l'Etna ci ha regalato una nuova eruzione, ecco il video della lava che scorre nella Valle del Bove.

Nuova eruzione dell'Etna, il video

L'Etna nelle ultime settimane sta intensificando la sua attività. Dal 10 febbraio, data della sua prima eruzione del 2022, "A Muntagna" (come chiamano il vulcano in Sicilia) non si è più fermata. Nelle ultime ore si è aperta una nuova bocca effusiva a quota 1900 metri, in direzione della desertica Valle del Bove. Ed è proprio questa valle, già interessata da un evento simile lo scorso 7 giugno, che è stata investita da una colata lavica. Il fenomeno, seppur risulti di dimensioni esigue, ha comunque regalato delle immagini sempre affascinanti e sono in molti ad aver filmato la scena per condividerla in rete.

In questo spettacolare video possiamo ammirare l'attività effusiva in corso da una delle bocche eruttive attualmente attive all'interno della desertica Valle del Bove dell'#Etna. Video di Salvo Longo di Etna Guide pic.twitter.com/Aues4iloBN — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) June 13, 2022

Stando al sopralluogo effettuato dagli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, al momento sono ben 3 le bocche effusive aperte vicino al sistema di fratture nella parete settentrionale della Valle del Bove, in zona Serracozzo. La situazione risulta comunque essere nella norma, anche perché i dati hanno rilevato che il tremore vulcanico - dopo il lieve e graduale incremento registrato nella giornata di ieri - è tornato ai livelli standard. Al contempo anche l'attività infrasonica risulta moderata e sostanzialmente limitata al cratere Bocca Nuova, la stessa sorgente del tremore.

La Valle del Bove, come detto, è una valle desertica e dunque l'effusione che l'ha interessata non ha causato alcun danno ai civili. Restano dunque da ammirare solamente le immagini della colata e delle sporadiche emissioni di fumo e cenere dal cratere sud est, come dimostrano altre immagini che alcuni utenti di Catania hanno pubblicato su Twitter, rendendoci partecipi del buongiorno regalato oggi dal gigante - per ora - buono che continua a incantarci con le sue eruzioni.