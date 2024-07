Etna è in eruzione, tra cenere e boati: chiuso l’aeroporto di Catania - Video

Foto da X

L'Etna è di nuovo in eruzione. Tra cenere e boati, lo spettacolo è davvero unico, ma vi sono anche numerosi disagi. Il primo? E' stato chiuso l'aeroporto di Catania. Ecco le ultime news e le immagini che circolano sui social.

Etna in eruzione: le ultime news

Etna nuovamente in eruzione. A Catania e provincia si risente dell'effetto della chilometrica nube vulcanica dal cratere Voragine. E' tornata a piovere, infatti, cenere lavica sulla città e in numerosi altri centri abitati della provincia. Da pochi giorni si era riusciti a ripulire tutto ed ora si dovrà ricominciare da capo e pensare a come smaltire i nuovi rifiuti. Per ora è dato solo sapere che la cenere si disperderà, se non dovesse cambiare il vento, in direzione Est, Sud-Est. Per questo motivo sono stati avvertiti cittadini e turisti dei paesi interessati nella provincia di Catania.

#Etna Forti boati durante il parossismo, uno violento alle 8.55. La registrazione tratta dalla diretta di Local Team pic.twitter.com/zV5lDg7zsq — Local Team (@localteamit) July 23, 2024

L'attività eruttiva dell'Etna è ancora in corso. A testimoniarlo sono in primis i valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, ma in seconda battuta anche i forti boati che si possono udire indistintamente. E' difficile prevedere quanto durerà.

#Etna Copiosa caduta di cenere e lapilli sul versante sud del vulcano. Le immagini da Piano Vetore pic.twitter.com/sWvFCFfgvj — Local Team (@localteamit) July 23, 2024

Da ieri sera il vulcano ha ripreso la sua attività Stromboliana e con il passare delle ore il tutto è andato via via intensificandosi. Intorno alle 4 di questa mattina, nel cratere Voragine, è emersa una spettacolare fontana di lava. Ha preso poi il via anche un trabocco lavico dall'orlo occidentale del cratere Boccanuova.

Wowww!! Mt Etna this morning. Just listen to her roar!!



🔊 sound up



📹 Volcanological Guides Etna Nordpic.twitter.com/cH62Y4HnNA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 23, 2024

Chiusura aeroporto a Catania: viaggi in tilt

Per precauzione l'aeroporto di Catania ha chiuso tutti i voli in arrivo e in partenza, creando così numerosi disagi ai vacanzieri che in questo periodo popolano la bellissima Sicilia. La Sac, ovvero la società di gestione dell'aeroporto catanese, fa sapere che le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo.