Estate 2023: quali sono le regioni con il mare più pulito? La classifica

Quali sono le regioni con il mare più pulito per l'estate 2023? SNPA, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, ha comunicato la classifica delle regioni italiane dove si registra la più alta qualità del mare.

Dove c'è il mare più pulito in Italia? Le regioni premiate per il 2023

La qualità del mare italiano per il 2023 è di un buon livello. A comunicarlo sono i dati del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) che ha reso note le regioni con il mare più pulito per l'estate 2023. La situazione in buona parte del nostro paese è positiva stando ai dati relativi al monitoraggio di concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi intestinali nelle acque dei nostri mari.

Ma qual è la regione italiana con il mare più pulito? A trionfare per il 2023 è la Puglia che registra un livello di acqua del mare eccellente con il 99,8%. Al secondo posto la Sardegna con una percentuale del 99,3%, mentre in terza posizione la Toscana con il 98,6%. Le acque balneabili italiane sono eccellenti stando ai dati raccolti dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) dopo più di 30.000 campionamenti.

I dati, presentati a Bari, hanno visto trionfare proprio la Regione Puglia che conquista il gradino più alto. A seguire Sardegna, Toscana nella top 3. Quarta posizione per il Molise con 98,5% di acque balneabili seguita da Marche con il 97,6%, Friuli Venezia Giulia con 93,8% eccellenti (5,6% buone e 0,4% scarse). Al settimo posto la Basilicata che conquista il 93,7% di coste con acque di balneazione eccellenti seguita dal Veneto con 91,8% e Calabria con il 91,6.

A chiudere la classifica delle acque più pulite ci sono: Liguria al decimo posto con il 91,4%, Seguono Campania, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio fino al fanalino di coda: Sicilia. In generale i dati pubblicati da SNPA confermano l'eccellenza del mare italiano da Nord a Sud con valori compresi tra 85% e picchi di oltre 99%.

La classifica 2023 delle regioni con il mare più pulito d’Italia

Ecco la classifica completa, regione per regione, dove si trova il mare più pulito in Italia per il 2023: