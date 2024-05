Stiamo per assistere all’esplosione di una stella: quando succederà e come vedere l’evento

Nei prossimi mesi assisteremo all'esplosione di una particolare stella che va sotto il nome di T CrB; potrebbe succedere da maggio a settembre e sarà visibile anche ad occhio nudo. La prossima esplosione sta tenendo col fiato sospeso la comunità scientifica e non che attende il fenomeno con impazienza.

Una stella con una struttura particolare

La nuova T Coronae Borelis (T CrB) è una stella complessa composta da un sistema binario, costituito da una nana bianca e un gigante rossa; è conosciuta anche col nome di Blaze Star. Questa stella è conosciuta soprattutto per il fatto che circa ogni ottanta anni potrebbe esplodere dando origine ad una splendida esplosione luminosa visibile dal nostro pianeta per più giorni di seguito.

Tra le sue caratteristiche questa stella ha la peculiarità di presentare poco prima della sua esplosione un fascio luminoso, che poi diminuendo precede l'esplosione. E' di solito invisibile ad occhio nudo, senza il supporto di uno strumento scientifico, ma durante l'esplosione il suo fascio luminoso raggiungerà un picco di luce di magnitudine prevista tra 2 e 3; ci sembrerà di guardare la stella Polare.

Quando esploderà la Stella

Stiamo per assistere a un evento astronomico raro e affascinante: l'esplosione della stella T Coronae Borealis (T CrB). Questo fenomeno, noto come nova, è previsto tra Maggio e Ottobre 2024. Durante l'esplosione, la stella sarà visibile a occhio nudo per alcuni giorni e con l'uso di binocoli o telescopi per diverse settimane.